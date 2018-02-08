سوسة:آخر اللمسات لاستكمال القائمات

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(الشروق) – مكتب الساحل
تعكف مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات المعنية بالترشح للانتخابات البلدية بولاية سوسة هذه الأيام على استكمال ضبط القائمات النهائية قبل إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الآجال المحددة ليوم 15 فيفري الجاري. وقد بدت الحركية أكبر خصوصا على مستوى «البلديات الكبرى» التي تضم اكثر من 50 ألف ساكن وتحديدا سوسة المدينة ومساكن والقلعة الكبرى وحمام سوسة، حيث سيكون الرهان أكبر في مجالس بلدية يضم كل واحد منها 30 مقعدا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى الولاية 390 مقعدا. وتضم ولاية سوسة 18 بلدية بينها بلديتان تم إحداثهما مؤخرا تفعيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي وهما بلدية شط مريم (معتمدية أكودة) وبلدية قريميط هيشر (معتمدية النفيضة) وقد بلغ العدد الجملي للمسجلين على مستوى الولاية 308.404 ناخبا وتأتي مدينة سوسة في المرتبة الأولى من حيث عدد الناخبين بـ 102744 ناحبا تليها مساكن بـ 34825 ناحبا ثم حمام سوسة بـ 26781 ناخبا، فالقلعة الكبرى بـ 22671 ناخبا.
(الشروق) – مكتب الساحل
تعكف مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات المعنية بالترشح للانتخابات البلدية بولاية سوسة هذه الأيام على استكمال ضبط القائمات النهائية قبل إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الآجال المحددة ليوم 15 فيفري الجاري. وقد بدت الحركية أكبر خصوصا على مستوى «البلديات الكبرى» التي تضم اكثر من 50 ألف ساكن وتحديدا سوسة المدينة ومساكن والقلعة الكبرى وحمام سوسة، حيث سيكون الرهان أكبر في مجالس بلدية يضم كل واحد منها 30 مقعدا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى الولاية 390 مقعدا. وتضم ولاية سوسة 18 بلدية بينها بلديتان تم إحداثهما مؤخرا تفعيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي وهما بلدية شط مريم (معتمدية أكودة) وبلدية قريميط هيشر (معتمدية النفيضة) وقد بلغ العدد الجملي للمسجلين على مستوى الولاية 308.404 ناخبا وتأتي مدينة سوسة في المرتبة الأولى من حيث عدد الناخبين بـ 102744 ناحبا تليها مساكن بـ 34825 ناحبا ثم حمام سوسة بـ 26781 ناخبا، فالقلعة الكبرى بـ 22671 ناخبا.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-