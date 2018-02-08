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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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سوسة:آخر اللمسات لاستكمال القائمات
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شروق الجهات
سوسة:آخر اللمسات لاستكمال القائمات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

(الشروق) – مكتب الساحل
تعكف مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات المعنية بالترشح للانتخابات البلدية بولاية سوسة هذه الأيام على استكمال ضبط القائمات النهائية قبل إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الآجال المحددة ليوم 15 فيفري الجاري. وقد بدت الحركية أكبر خصوصا على مستوى «البلديات الكبرى» التي تضم اكثر من 50 ألف ساكن وتحديدا سوسة المدينة ومساكن والقلعة الكبرى وحمام سوسة، حيث سيكون الرهان أكبر في مجالس بلدية يضم كل واحد منها 30 مقعدا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى الولاية 390 مقعدا. وتضم ولاية سوسة 18 بلدية بينها بلديتان تم إحداثهما مؤخرا تفعيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي وهما بلدية شط مريم (معتمدية أكودة) وبلدية قريميط هيشر (معتمدية النفيضة) وقد بلغ العدد الجملي للمسجلين على مستوى الولاية 308.404 ناخبا وتأتي مدينة سوسة في المرتبة الأولى من حيث عدد الناخبين بـ 102744 ناحبا تليها مساكن بـ 34825 ناحبا ثم حمام سوسة بـ 26781 ناخبا، فالقلعة الكبرى بـ 22671 ناخبا.

محمد علي خليفة
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سوسة:آخر اللمسات لاستكمال القائمات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

(الشروق) – مكتب الساحل
تعكف مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات المعنية بالترشح للانتخابات البلدية بولاية سوسة هذه الأيام على استكمال ضبط القائمات النهائية قبل إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الآجال المحددة ليوم 15 فيفري الجاري. وقد بدت الحركية أكبر خصوصا على مستوى «البلديات الكبرى» التي تضم اكثر من 50 ألف ساكن وتحديدا سوسة المدينة ومساكن والقلعة الكبرى وحمام سوسة، حيث سيكون الرهان أكبر في مجالس بلدية يضم كل واحد منها 30 مقعدا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى الولاية 390 مقعدا. وتضم ولاية سوسة 18 بلدية بينها بلديتان تم إحداثهما مؤخرا تفعيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي وهما بلدية شط مريم (معتمدية أكودة) وبلدية قريميط هيشر (معتمدية النفيضة) وقد بلغ العدد الجملي للمسجلين على مستوى الولاية 308.404 ناخبا وتأتي مدينة سوسة في المرتبة الأولى من حيث عدد الناخبين بـ 102744 ناحبا تليها مساكن بـ 34825 ناحبا ثم حمام سوسة بـ 26781 ناخبا، فالقلعة الكبرى بـ 22671 ناخبا.

محمد علي خليفة
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المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 السّاعة 21:52
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:القيروان:الهيئة جاهزة لوجستيا وتقنيا
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال إشرافه صباح أمس على فعاليات الأيام الإعلامية...
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نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا...
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نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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