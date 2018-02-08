سوسة:آخر اللمسات لاستكمال القائمات

(الشروق) – مكتب الساحل

تعكف مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات المعنية بالترشح للانتخابات البلدية بولاية سوسة هذه الأيام على استكمال ضبط القائمات النهائية قبل إيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الآجال المحددة ليوم 15 فيفري الجاري. وقد بدت الحركية أكبر خصوصا على مستوى «البلديات الكبرى» التي تضم اكثر من 50 ألف ساكن وتحديدا سوسة المدينة ومساكن والقلعة الكبرى وحمام سوسة، حيث سيكون الرهان أكبر في مجالس بلدية يضم كل واحد منها 30 مقعدا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى الولاية 390 مقعدا. وتضم ولاية سوسة 18 بلدية بينها بلديتان تم إحداثهما مؤخرا تفعيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي وهما بلدية شط مريم (معتمدية أكودة) وبلدية قريميط هيشر (معتمدية النفيضة) وقد بلغ العدد الجملي للمسجلين على مستوى الولاية 308.404 ناخبا وتأتي مدينة سوسة في المرتبة الأولى من حيث عدد الناخبين بـ 102744 ناحبا تليها مساكن بـ 34825 ناحبا ثم حمام سوسة بـ 26781 ناخبا، فالقلعة الكبرى بـ 22671 ناخبا.





محمد علي خليفة