المنستير:80 % من قائمات «النداء» جاهزة

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(الشروق) – مكتب الساحل
لا يزال إعداد القائمات الانتخابية بولاية المنستير قائما ويتم في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن حزب «نداء تونس» أنهى إعداد نسبة 80 % من جملة قائماته التي سيتقدم بها الى الانتخابات البلدية في مختلف مدن الولاية.
وقد تم تقديم هذه القائمات بصفة رسمية أمس إلى المكتب التنفيذي بالعاصمة لبحث سبل تبويبها وإنهاء الترتيبات القانونية المتعلقة بالأعضاء المترشحين قبل نشرها للعموم.
أما بقية الأحزاب الأخرى على غرار حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» فلا تزال تعمل في تكتم، وقد أوشكت بدورها على إنهاء ضبط القائمات مع الإشارة إلى أن عددا من المستقلين انكبوا بدورهم على إعداد قائمات على أمل الفوز ببعض المقاعد في المجالس البلدية الجديدة.
ومن جهة أخرى حرصت بعض الأحزاب على غرار «مشروع تونس» و«المسار» و«آفاق تونس» وغيرها وفي إطار الائتلاف الحزبي على تنظيم بعض الاجتماعات في محاولة للخروج بقائمة مستقلة تحوز موافقتها جميعا، ولا تزال الاجتهادات متواصلة والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما تم إعداده لهذه المرحلة الانتخابية الهامة.
(الشروق) – مكتب الساحل
لا يزال إعداد القائمات الانتخابية بولاية المنستير قائما ويتم في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن حزب «نداء تونس» أنهى إعداد نسبة 80 % من جملة قائماته التي سيتقدم بها الى الانتخابات البلدية في مختلف مدن الولاية.
وقد تم تقديم هذه القائمات بصفة رسمية أمس إلى المكتب التنفيذي بالعاصمة لبحث سبل تبويبها وإنهاء الترتيبات القانونية المتعلقة بالأعضاء المترشحين قبل نشرها للعموم.
أما بقية الأحزاب الأخرى على غرار حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» فلا تزال تعمل في تكتم، وقد أوشكت بدورها على إنهاء ضبط القائمات مع الإشارة إلى أن عددا من المستقلين انكبوا بدورهم على إعداد قائمات على أمل الفوز ببعض المقاعد في المجالس البلدية الجديدة.
ومن جهة أخرى حرصت بعض الأحزاب على غرار «مشروع تونس» و«المسار» و«آفاق تونس» وغيرها وفي إطار الائتلاف الحزبي على تنظيم بعض الاجتماعات في محاولة للخروج بقائمة مستقلة تحوز موافقتها جميعا، ولا تزال الاجتهادات متواصلة والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما تم إعداده لهذه المرحلة الانتخابية الهامة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-