المنستير:80 % من قائمات «النداء» جاهزة

(الشروق) – مكتب الساحل

لا يزال إعداد القائمات الانتخابية بولاية المنستير قائما ويتم في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن حزب «نداء تونس» أنهى إعداد نسبة 80 % من جملة قائماته التي سيتقدم بها الى الانتخابات البلدية في مختلف مدن الولاية.

وقد تم تقديم هذه القائمات بصفة رسمية أمس إلى المكتب التنفيذي بالعاصمة لبحث سبل تبويبها وإنهاء الترتيبات القانونية المتعلقة بالأعضاء المترشحين قبل نشرها للعموم.

أما بقية الأحزاب الأخرى على غرار حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» فلا تزال تعمل في تكتم، وقد أوشكت بدورها على إنهاء ضبط القائمات مع الإشارة إلى أن عددا من المستقلين انكبوا بدورهم على إعداد قائمات على أمل الفوز ببعض المقاعد في المجالس البلدية الجديدة.

ومن جهة أخرى حرصت بعض الأحزاب على غرار «مشروع تونس» و«المسار» و«آفاق تونس» وغيرها وفي إطار الائتلاف الحزبي على تنظيم بعض الاجتماعات في محاولة للخروج بقائمة مستقلة تحوز موافقتها جميعا، ولا تزال الاجتهادات متواصلة والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما تم إعداده لهذه المرحلة الانتخابية الهامة.





المهدي خليفة