الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المنستير:80 % من قائمات «النداء» جاهزة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
شروق الجهات
المنستير:80 % من قائمات «النداء» جاهزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

(الشروق) – مكتب الساحل
لا يزال إعداد القائمات الانتخابية بولاية المنستير قائما ويتم في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن حزب «نداء تونس» أنهى إعداد نسبة 80 % من جملة قائماته التي سيتقدم بها الى الانتخابات البلدية في مختلف مدن الولاية.
وقد تم تقديم هذه القائمات بصفة رسمية أمس إلى المكتب التنفيذي بالعاصمة لبحث سبل تبويبها وإنهاء الترتيبات القانونية المتعلقة بالأعضاء المترشحين قبل نشرها للعموم.
أما بقية الأحزاب الأخرى على غرار حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» فلا تزال تعمل في تكتم، وقد أوشكت بدورها على إنهاء ضبط القائمات مع الإشارة إلى أن عددا من المستقلين انكبوا بدورهم على إعداد قائمات على أمل الفوز ببعض المقاعد في المجالس البلدية الجديدة.
ومن جهة أخرى حرصت بعض الأحزاب على غرار «مشروع تونس» و«المسار» و«آفاق تونس» وغيرها وفي إطار الائتلاف الحزبي على تنظيم بعض الاجتماعات في محاولة للخروج بقائمة مستقلة تحوز موافقتها جميعا، ولا تزال الاجتهادات متواصلة والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما تم إعداده لهذه المرحلة الانتخابية الهامة.

المهدي خليفة
تقرؤون أيضا
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 السّاعة 21:52
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:القيروان:الهيئة جاهزة لوجستيا وتقنيا
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال إشرافه صباح أمس على فعاليات الأيام الإعلامية...
المزيد >>
نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
المنستير:80 % من قائمات «النداء» جاهزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

(الشروق) – مكتب الساحل
لا يزال إعداد القائمات الانتخابية بولاية المنستير قائما ويتم في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن حزب «نداء تونس» أنهى إعداد نسبة 80 % من جملة قائماته التي سيتقدم بها الى الانتخابات البلدية في مختلف مدن الولاية.
وقد تم تقديم هذه القائمات بصفة رسمية أمس إلى المكتب التنفيذي بالعاصمة لبحث سبل تبويبها وإنهاء الترتيبات القانونية المتعلقة بالأعضاء المترشحين قبل نشرها للعموم.
أما بقية الأحزاب الأخرى على غرار حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» فلا تزال تعمل في تكتم، وقد أوشكت بدورها على إنهاء ضبط القائمات مع الإشارة إلى أن عددا من المستقلين انكبوا بدورهم على إعداد قائمات على أمل الفوز ببعض المقاعد في المجالس البلدية الجديدة.
ومن جهة أخرى حرصت بعض الأحزاب على غرار «مشروع تونس» و«المسار» و«آفاق تونس» وغيرها وفي إطار الائتلاف الحزبي على تنظيم بعض الاجتماعات في محاولة للخروج بقائمة مستقلة تحوز موافقتها جميعا، ولا تزال الاجتهادات متواصلة والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عما تم إعداده لهذه المرحلة الانتخابية الهامة.

المهدي خليفة
تقرؤون أيضا
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 السّاعة 21:52
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:القيروان:الهيئة جاهزة لوجستيا وتقنيا
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال إشرافه صباح أمس على فعاليات الأيام الإعلامية...
المزيد >>
نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿