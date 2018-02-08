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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
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شروق الجهات
نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 كانت قد خصصت 19 مكتبا قارا و47 عونا متنقلا موزعين على 27 فريقا و16 دائرة بلدية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين الذين وصل عددهم مع نهاية فترة التسجيل إلى ما يزيد عن 220 ألف مسجل بالإضافة إلى القائمة التكميلية للناخبين التي سيتم وضعها للعموم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات نابل1. وقالت منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 تنكب هذه الفترة على تكوين الأعوان الذين سيتولون قبول الترشحات الخاصة بالقائمات الانتخابية والتي ستمتد بداية من يوم 15 فيفري الجاري إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، وسيتم تنظيم عملية بيضاء يوم 14 فيفري بالقاعة المغطاة ببئر شلوف بنابل والتي ستحتضن عملية قبول الترشحات. وفي جانب آخر أكّدت السيدة شيراز برقاوي أن الهيئة الفرعية بنابل تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ملتقى جهوي للممثلي القائمات الانتخابية بكل من الدائرة البلدية نابل 1 ونابل 2 حول اجراءات الترشح.

بسّام الشّعباني
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المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

مكتب نابل (الشروق)
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 كانت قد خصصت 19 مكتبا قارا و47 عونا متنقلا موزعين على 27 فريقا و16 دائرة بلدية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين الذين وصل عددهم مع نهاية فترة التسجيل إلى ما يزيد عن 220 ألف مسجل بالإضافة إلى القائمة التكميلية للناخبين التي سيتم وضعها للعموم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات نابل1. وقالت منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 تنكب هذه الفترة على تكوين الأعوان الذين سيتولون قبول الترشحات الخاصة بالقائمات الانتخابية والتي ستمتد بداية من يوم 15 فيفري الجاري إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، وسيتم تنظيم عملية بيضاء يوم 14 فيفري بالقاعة المغطاة ببئر شلوف بنابل والتي ستحتضن عملية قبول الترشحات. وفي جانب آخر أكّدت السيدة شيراز برقاوي أن الهيئة الفرعية بنابل تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ملتقى جهوي للممثلي القائمات الانتخابية بكل من الدائرة البلدية نابل 1 ونابل 2 حول اجراءات الترشح.

بسّام الشّعباني
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نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا...
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نورالدين بالطيب
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