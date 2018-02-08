نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء

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مكتب نابل (الشروق)
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 كانت قد خصصت 19 مكتبا قارا و47 عونا متنقلا موزعين على 27 فريقا و16 دائرة بلدية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين الذين وصل عددهم مع نهاية فترة التسجيل إلى ما يزيد عن 220 ألف مسجل بالإضافة إلى القائمة التكميلية للناخبين التي سيتم وضعها للعموم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات نابل1. وقالت منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 تنكب هذه الفترة على تكوين الأعوان الذين سيتولون قبول الترشحات الخاصة بالقائمات الانتخابية والتي ستمتد بداية من يوم 15 فيفري الجاري إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، وسيتم تنظيم عملية بيضاء يوم 14 فيفري بالقاعة المغطاة ببئر شلوف بنابل والتي ستحتضن عملية قبول الترشحات. وفي جانب آخر أكّدت السيدة شيراز برقاوي أن الهيئة الفرعية بنابل تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ملتقى جهوي للممثلي القائمات الانتخابية بكل من الدائرة البلدية نابل 1 ونابل 2 حول اجراءات الترشح.
مكتب نابل (الشروق)
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 كانت قد خصصت 19 مكتبا قارا و47 عونا متنقلا موزعين على 27 فريقا و16 دائرة بلدية لإنجاح عملية تسجيل الناخبين الذين وصل عددهم مع نهاية فترة التسجيل إلى ما يزيد عن 220 ألف مسجل بالإضافة إلى القائمة التكميلية للناخبين التي سيتم وضعها للعموم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات نابل1. وقالت منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنابل 1 تنكب هذه الفترة على تكوين الأعوان الذين سيتولون قبول الترشحات الخاصة بالقائمات الانتخابية والتي ستمتد بداية من يوم 15 فيفري الجاري إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، وسيتم تنظيم عملية بيضاء يوم 14 فيفري بالقاعة المغطاة ببئر شلوف بنابل والتي ستحتضن عملية قبول الترشحات. وفي جانب آخر أكّدت السيدة شيراز برقاوي أن الهيئة الفرعية بنابل تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم ملتقى جهوي للممثلي القائمات الانتخابية بكل من الدائرة البلدية نابل 1 ونابل 2 حول اجراءات الترشح.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-