الانتخابات البلدية:القيروان:الهيئة جاهزة لوجستيا وتقنيا

(الشروق) - مكتب القيروان

أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال إشرافه صباح أمس على فعاليات الأيام الإعلامية حول إجراءات الترشح للانتخابات البلدية والتي احتضنتها أحد الفضاءات الخاصة بمدينة القيروان، أن الهيئة جاهزة لإجراء هذه الانتخابات في أحسن الظروف بفضل التنسيق مع مختلف الإدارات الجهوية وجاهزيتها لوجستيا وتقنيا.

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الايام الاعلامية موجهة لفائدة الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية ومكونات المجتمع المدني والقائمات المستقلة والإعلام بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد بهدف الاستماع إلى تساؤلاتهم ومشاغلهم والإجابة عنها مع الإعلان عن كل إجراءات الترشح للانتخابات البلدية2018 وشروطها لمساعدة الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة حتى تتمكن من تقديم ترشحاتها في ظروف طيبة وتتمكن من تقديم قائمات تقبل شكلا ومضمونا من طرف الهيئة علما وان انطلاق عملية قبول الترشحات سيكون بداية من يوم 15 فيفري وآخر يوم هو 22 فيفري 2018.





جمال الدين الذهبي