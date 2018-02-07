حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 07 فيفري 2018 منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف ولاية بنعروس من إماطة اللثام عن شبكة مختصّة في السّرقة من داخل السيّارات تتكوّن من أربعة (04) عناصر بعد أن تمّ ضبطهم متلبسين بصدد محاولة السّرقة من داخل إحدى السيّارات الرّاسية بمأوى بجهة الزهراء.

بتعميق التحرّيات معهم إعترفوا باقترافهم لعدد 14 عمليّة سرقة على مراحل لسيّارات راسية بمآوٍى سكنيّة بالجهة والإضرار بها عمدا.

تمّ الإحتفاظ بكافّة أفراد العصابة على ذمّة الأبحاث المتواصلة.