اتصالات تونس ومجمع «برولوجيك»:ثقـــــــة متجـــددة

أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع «برولوجيك» الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ سنة 2015. وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى. وترأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع «برولوجيك». وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس «نحن سعداء اليوم بتجديد الثقة في خدماتنا وبمزيد دعم هذه الشراكة لتواصل اتصالات تونس وضع خبرتها على ذمة مجمع «برولوجيك» لتساعده على مزيد الاستجابة لانتظارات حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية». وبيّن السيّد عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع برولوجيك «نحن راضون تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا من تقديم أفضل الحلول لحرفائنا وشركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون». واتفّق الشريكان خلال حفل التوقيع على بحث سبل تعاون جديدة لمزيد تمتين علاقة الشراكة التي تجمعهما.