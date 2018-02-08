اتصالات تونس ومجمع «برولوجيك»:ثقـــــــة متجـــددة  

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أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع «برولوجيك» الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ سنة 2015. وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى. وترأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع «برولوجيك». وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس «نحن سعداء اليوم بتجديد الثقة في خدماتنا وبمزيد دعم هذه الشراكة لتواصل اتصالات تونس وضع خبرتها على ذمة مجمع «برولوجيك» لتساعده على مزيد الاستجابة لانتظارات حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية». وبيّن السيّد عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع برولوجيك «نحن راضون تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا من تقديم أفضل الحلول لحرفائنا وشركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون». واتفّق الشريكان خلال حفل التوقيع على بحث سبل تعاون جديدة لمزيد تمتين علاقة الشراكة التي تجمعهما.
أعلنت اتصالات تونس الشريك التكنولوجي المتميّز للمؤسسات ومجمع «برولوجيك» الرائد في مجال المعدّات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في تونس عن تجديدهما لاتفاقية الشراكة التي تجمعهما منذ سنة 2015. وتوّفر اتصالات تونس بمقتضى هذه الشراكة وطيلة الثلاث سنوات القادمة، باقة مختلفة من الحلول الاتصالية المتطورة ممّا يمنح هذه الاتفاقية ميزة تفاضلّية كبرى. وترأّس حفل التوقيع السيّدان فاضل كريّم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، وعبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع «برولوجيك». وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس «نحن سعداء اليوم بتجديد الثقة في خدماتنا وبمزيد دعم هذه الشراكة لتواصل اتصالات تونس وضع خبرتها على ذمة مجمع «برولوجيك» لتساعده على مزيد الاستجابة لانتظارات حرفائه ومواكبة آخر التطوّرات التكنولوجية». وبيّن السيّد عبد الوهاب الصافي، الرئيس المدير العام لمجمع برولوجيك «نحن راضون تمام الرضى عن شراكتنا مع اتصالات تونس التي وضعت على ذمّتنا باقة من الخدمات الاتصالية المتطورة ذات القيمة المضافة ممّا مكنّنا من تقديم أفضل الحلول لحرفائنا وشركائنا في السوق المحلية ومرافقتهم كأحسن ما يكون». واتفّق الشريكان خلال حفل التوقيع على بحث سبل تعاون جديدة لمزيد تمتين علاقة الشراكة التي تجمعهما.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-