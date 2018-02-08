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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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منتدى تونس إفريقيا للاستثمار«فيتا 2018»:خارطة طريق ميسّرة أمام المستثمرين التونسيين
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الإقتصادي
منتدى تونس إفريقيا للاستثمار«فيتا 2018»:خارطة طريق ميسّرة أمام المستثمرين التونسيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تواصلت على امتداد امس وامس الاول أشغال منتدى الاستثمار والاستثمار في إفريقيا «فيتا 2018» بتونس الذي ياتي في سياق تكريس التمشي التونسي في جعل افريقيا شريكا اقتصاديا مهما لبلادنا لوجود سوق استهلاكية ضخمة بها تصل الى مليار نسمة اضافة الى تربة خصبة للاستثمار بحكم «عذرية» هذه القارة اقتصاديا وحاجة بلدانها الواقعة جنوب الصحراء الى تنفيذ مشاريع ضخمة في كل المجالات وهو ما يفتح افاقا واسعة امام الشركات التونسية للعمل هناك.
فعاليات هذا المنتدى الهام الذي اشرف على تنظيمه مجلس اعمال تونس وافريقيا شارك فيها 500 مسؤول ومستمثر إفريقي لهم ثقة في النسيج الاقتصادي التونسي بكل مكوناته ويريدون ان تترسخ هذه القناعة اكثر من خلال لمسهم لتجاوب تونسي رسمي بتيسير الاشراكات وتفعيل الاتفاقيات وتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبادلات التجارية واتاحة الفرصة للمستثمرين والمصدرين التونسيين لتقديم مشاريعهم وبرامجهم.
القائمون على المنتدى اكدوا ان الهدف منه الترفيع في قيمة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية الى 10 بالمائة من المبادلات الجملية للبلاد في افق 2020، وسيتم خلاله بلورة استراتيجية افريقية للنهوض بالصادرات والتجارة الخارجية بالقارة، الى جانب تقديم اليات التمويل في القارة الافريقية وتوفير لقاءات مباشرة بين المؤسسات الافريقية للتنمية الاقتصادية والبنوك وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار.
كما تم تنظيم جلسة حول استراتيجيات الحكومة لدعم الاستثمار حضرها مسؤولون عن البنك الافريقي للتنمية ومجموعة من المسؤولين عن مؤسسات التمويل الافريقية وعقدت جلسة ثانية حول ضمانات الاستثمار في إفريقيا شاركت فيها مؤسسات وصناديق ضمان افريقية الى جانب جلسة لعرض التوجهات الاستثمارية لعدد من البلدان الافريقية والغاية من هذه الجلسات الاجابة عن كل ما يخامر ذهن المستثمر من اسئلة تثير مخاوفه وتحدد امامه احتمالات النجاح من عدمه وقد اعطى المسؤولون الافارقة كل الضمانات للمستثمرين التونسيين التي اجلت هواجسهم وبعثت فيهم الاطمئنان خاصة ان تونس تعتبر متأخرة في النفاذ الى الاسواق الافريقية مقارنة بدول اخرى اوروبية وآسياوية وحتى عربية .
اما برنامج المنتدى ليوم امس فكان بمثابة عرض لفرص الاستثمار في افريقيا من خلال تقديم مختلف المجالات التنموية فيها وما تحقق من تقدم كما تم توضيح واقع وآفاق المبادلات التجارية في القارة وسياسات دعم التجارة بها الى جانب آليات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في افريقيا.

عادل الطياري
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الإقتصادي
منتدى تونس إفريقيا للاستثمار«فيتا 2018»:خارطة طريق ميسّرة أمام المستثمرين التونسيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تواصلت على امتداد امس وامس الاول أشغال منتدى الاستثمار والاستثمار في إفريقيا «فيتا 2018» بتونس الذي ياتي في سياق تكريس التمشي التونسي في جعل افريقيا شريكا اقتصاديا مهما لبلادنا لوجود سوق استهلاكية ضخمة بها تصل الى مليار نسمة اضافة الى تربة خصبة للاستثمار بحكم «عذرية» هذه القارة اقتصاديا وحاجة بلدانها الواقعة جنوب الصحراء الى تنفيذ مشاريع ضخمة في كل المجالات وهو ما يفتح افاقا واسعة امام الشركات التونسية للعمل هناك.
فعاليات هذا المنتدى الهام الذي اشرف على تنظيمه مجلس اعمال تونس وافريقيا شارك فيها 500 مسؤول ومستمثر إفريقي لهم ثقة في النسيج الاقتصادي التونسي بكل مكوناته ويريدون ان تترسخ هذه القناعة اكثر من خلال لمسهم لتجاوب تونسي رسمي بتيسير الاشراكات وتفعيل الاتفاقيات وتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبادلات التجارية واتاحة الفرصة للمستثمرين والمصدرين التونسيين لتقديم مشاريعهم وبرامجهم.
القائمون على المنتدى اكدوا ان الهدف منه الترفيع في قيمة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية الى 10 بالمائة من المبادلات الجملية للبلاد في افق 2020، وسيتم خلاله بلورة استراتيجية افريقية للنهوض بالصادرات والتجارة الخارجية بالقارة، الى جانب تقديم اليات التمويل في القارة الافريقية وتوفير لقاءات مباشرة بين المؤسسات الافريقية للتنمية الاقتصادية والبنوك وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار.
كما تم تنظيم جلسة حول استراتيجيات الحكومة لدعم الاستثمار حضرها مسؤولون عن البنك الافريقي للتنمية ومجموعة من المسؤولين عن مؤسسات التمويل الافريقية وعقدت جلسة ثانية حول ضمانات الاستثمار في إفريقيا شاركت فيها مؤسسات وصناديق ضمان افريقية الى جانب جلسة لعرض التوجهات الاستثمارية لعدد من البلدان الافريقية والغاية من هذه الجلسات الاجابة عن كل ما يخامر ذهن المستثمر من اسئلة تثير مخاوفه وتحدد امامه احتمالات النجاح من عدمه وقد اعطى المسؤولون الافارقة كل الضمانات للمستثمرين التونسيين التي اجلت هواجسهم وبعثت فيهم الاطمئنان خاصة ان تونس تعتبر متأخرة في النفاذ الى الاسواق الافريقية مقارنة بدول اخرى اوروبية وآسياوية وحتى عربية .
اما برنامج المنتدى ليوم امس فكان بمثابة عرض لفرص الاستثمار في افريقيا من خلال تقديم مختلف المجالات التنموية فيها وما تحقق من تقدم كما تم توضيح واقع وآفاق المبادلات التجارية في القارة وسياسات دعم التجارة بها الى جانب آليات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في افريقيا.

عادل الطياري
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افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية
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تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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