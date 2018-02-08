منتدى تونس إفريقيا للاستثمار«فيتا 2018»:خارطة طريق ميسّرة أمام المستثمرين التونسيين

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تواصلت على امتداد امس وامس الاول أشغال منتدى الاستثمار والاستثمار في إفريقيا «فيتا 2018» بتونس الذي ياتي في سياق تكريس التمشي التونسي في جعل افريقيا شريكا اقتصاديا مهما لبلادنا لوجود سوق استهلاكية ضخمة بها تصل الى مليار نسمة اضافة الى تربة خصبة للاستثمار بحكم «عذرية» هذه القارة اقتصاديا وحاجة بلدانها الواقعة جنوب الصحراء الى تنفيذ مشاريع ضخمة في كل المجالات وهو ما يفتح افاقا واسعة امام الشركات التونسية للعمل هناك.
فعاليات هذا المنتدى الهام الذي اشرف على تنظيمه مجلس اعمال تونس وافريقيا شارك فيها 500 مسؤول ومستمثر إفريقي لهم ثقة في النسيج الاقتصادي التونسي بكل مكوناته ويريدون ان تترسخ هذه القناعة اكثر من خلال لمسهم لتجاوب تونسي رسمي بتيسير الاشراكات وتفعيل الاتفاقيات وتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبادلات التجارية واتاحة الفرصة للمستثمرين والمصدرين التونسيين لتقديم مشاريعهم وبرامجهم.
القائمون على المنتدى اكدوا ان الهدف منه الترفيع في قيمة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية الى 10 بالمائة من المبادلات الجملية للبلاد في افق 2020، وسيتم خلاله بلورة استراتيجية افريقية للنهوض بالصادرات والتجارة الخارجية بالقارة، الى جانب تقديم اليات التمويل في القارة الافريقية وتوفير لقاءات مباشرة بين المؤسسات الافريقية للتنمية الاقتصادية والبنوك وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار.
كما تم تنظيم جلسة حول استراتيجيات الحكومة لدعم الاستثمار حضرها مسؤولون عن البنك الافريقي للتنمية ومجموعة من المسؤولين عن مؤسسات التمويل الافريقية وعقدت جلسة ثانية حول ضمانات الاستثمار في إفريقيا شاركت فيها مؤسسات وصناديق ضمان افريقية الى جانب جلسة لعرض التوجهات الاستثمارية لعدد من البلدان الافريقية والغاية من هذه الجلسات الاجابة عن كل ما يخامر ذهن المستثمر من اسئلة تثير مخاوفه وتحدد امامه احتمالات النجاح من عدمه وقد اعطى المسؤولون الافارقة كل الضمانات للمستثمرين التونسيين التي اجلت هواجسهم وبعثت فيهم الاطمئنان خاصة ان تونس تعتبر متأخرة في النفاذ الى الاسواق الافريقية مقارنة بدول اخرى اوروبية وآسياوية وحتى عربية .
اما برنامج المنتدى ليوم امس فكان بمثابة عرض لفرص الاستثمار في افريقيا من خلال تقديم مختلف المجالات التنموية فيها وما تحقق من تقدم كما تم توضيح واقع وآفاق المبادلات التجارية في القارة وسياسات دعم التجارة بها الى جانب آليات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في افريقيا.
تواصلت على امتداد امس وامس الاول أشغال منتدى الاستثمار والاستثمار في إفريقيا «فيتا 2018» بتونس الذي ياتي في سياق تكريس التمشي التونسي في جعل افريقيا شريكا اقتصاديا مهما لبلادنا لوجود سوق استهلاكية ضخمة بها تصل الى مليار نسمة اضافة الى تربة خصبة للاستثمار بحكم «عذرية» هذه القارة اقتصاديا وحاجة بلدانها الواقعة جنوب الصحراء الى تنفيذ مشاريع ضخمة في كل المجالات وهو ما يفتح افاقا واسعة امام الشركات التونسية للعمل هناك.
فعاليات هذا المنتدى الهام الذي اشرف على تنظيمه مجلس اعمال تونس وافريقيا شارك فيها 500 مسؤول ومستمثر إفريقي لهم ثقة في النسيج الاقتصادي التونسي بكل مكوناته ويريدون ان تترسخ هذه القناعة اكثر من خلال لمسهم لتجاوب تونسي رسمي بتيسير الاشراكات وتفعيل الاتفاقيات وتوفير التمويلات اللازمة لتنشيط المبادلات التجارية واتاحة الفرصة للمستثمرين والمصدرين التونسيين لتقديم مشاريعهم وبرامجهم.
القائمون على المنتدى اكدوا ان الهدف منه الترفيع في قيمة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية الى 10 بالمائة من المبادلات الجملية للبلاد في افق 2020، وسيتم خلاله بلورة استراتيجية افريقية للنهوض بالصادرات والتجارة الخارجية بالقارة، الى جانب تقديم اليات التمويل في القارة الافريقية وتوفير لقاءات مباشرة بين المؤسسات الافريقية للتنمية الاقتصادية والبنوك وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار.
كما تم تنظيم جلسة حول استراتيجيات الحكومة لدعم الاستثمار حضرها مسؤولون عن البنك الافريقي للتنمية ومجموعة من المسؤولين عن مؤسسات التمويل الافريقية وعقدت جلسة ثانية حول ضمانات الاستثمار في إفريقيا شاركت فيها مؤسسات وصناديق ضمان افريقية الى جانب جلسة لعرض التوجهات الاستثمارية لعدد من البلدان الافريقية والغاية من هذه الجلسات الاجابة عن كل ما يخامر ذهن المستثمر من اسئلة تثير مخاوفه وتحدد امامه احتمالات النجاح من عدمه وقد اعطى المسؤولون الافارقة كل الضمانات للمستثمرين التونسيين التي اجلت هواجسهم وبعثت فيهم الاطمئنان خاصة ان تونس تعتبر متأخرة في النفاذ الى الاسواق الافريقية مقارنة بدول اخرى اوروبية وآسياوية وحتى عربية .
اما برنامج المنتدى ليوم امس فكان بمثابة عرض لفرص الاستثمار في افريقيا من خلال تقديم مختلف المجالات التنموية فيها وما تحقق من تقدم كما تم توضيح واقع وآفاق المبادلات التجارية في القارة وسياسات دعم التجارة بها الى جانب آليات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في افريقيا.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-