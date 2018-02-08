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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية
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الإقتصادي
افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تم اول امس افتتاح مشروع «المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية»، بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس وعلى مساحة جملية تناهز 1221 مترا مربعا، ويندرج المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جملية تبلغ 2.596.800 مليون دينار وبتمويل من صندوق قطر للتنمية الذي أشرف على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي.. ويهدف المشروع إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الإستثمار الفلاحي الخاص ويتكون من جزأين مركز مساندة الشركات التعاونية ويهدف إلى ارشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية ومصنع التحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية وهو يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية. وسيعمل في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون باعتباره قد أصبح من القطاعات الواعدة في مجال تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية وذلك بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليه. وسيقوم باحتضان الشركة التعاونية لمربيي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى والتجهيزات وتوفير مواطن شغل جديدة وذلك بطاقة استيعاب أولية مباشرة تقدر ب70 عاملا في المصنع و60 مربي حلزون و300 عامل فلاحة.

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المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تم اول امس افتتاح مشروع «المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية»، بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس وعلى مساحة جملية تناهز 1221 مترا مربعا، ويندرج المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جملية تبلغ 2.596.800 مليون دينار وبتمويل من صندوق قطر للتنمية الذي أشرف على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي.. ويهدف المشروع إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الإستثمار الفلاحي الخاص ويتكون من جزأين مركز مساندة الشركات التعاونية ويهدف إلى ارشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية ومصنع التحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية وهو يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية. وسيعمل في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون باعتباره قد أصبح من القطاعات الواعدة في مجال تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية وذلك بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليه. وسيقوم باحتضان الشركة التعاونية لمربيي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى والتجهيزات وتوفير مواطن شغل جديدة وذلك بطاقة استيعاب أولية مباشرة تقدر ب70 عاملا في المصنع و60 مربي حلزون و300 عامل فلاحة.

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خلال المؤتمرالأول للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين :التعويل على الاقتصاد الرقمي للحد من...
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افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية
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