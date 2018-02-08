افتتاح مركز نموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية بالمحمدية

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تم اول امس افتتاح مشروع «المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية»، بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس وعلى مساحة جملية تناهز 1221 مترا مربعا، ويندرج المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جملية تبلغ 2.596.800 مليون دينار وبتمويل من صندوق قطر للتنمية الذي أشرف على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي.. ويهدف المشروع إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الإستثمار الفلاحي الخاص ويتكون من جزأين مركز مساندة الشركات التعاونية ويهدف إلى ارشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية ومصنع التحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية وهو يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية. وسيعمل في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون باعتباره قد أصبح من القطاعات الواعدة في مجال تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية وذلك بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليه. وسيقوم باحتضان الشركة التعاونية لمربيي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى والتجهيزات وتوفير مواطن شغل جديدة وذلك بطاقة استيعاب أولية مباشرة تقدر ب70 عاملا في المصنع و60 مربي حلزون و300 عامل فلاحة.
تم اول امس افتتاح مشروع «المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية»، بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس وعلى مساحة جملية تناهز 1221 مترا مربعا، ويندرج المشروع في إطار هبة تنموية بتكلفة جملية تبلغ 2.596.800 مليون دينار وبتمويل من صندوق قطر للتنمية الذي أشرف على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي.. ويهدف المشروع إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين الفلاحين وتشجيعهم على التجمع صلب شركات تعاونية قصد تحسين مردوديتهم والنهوض بقطاعات الإستثمار الفلاحي الخاص ويتكون من جزأين مركز مساندة الشركات التعاونية ويهدف إلى ارشاد وتأطير منخرطي الشركات التعاونية لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية ومصنع التحويل وتكييف المنتوجات الفلاحية وهو يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية. وسيعمل في مرحلته الأولى على دعم قطاع الحلزون باعتباره قد أصبح من القطاعات الواعدة في مجال تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية وذلك بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليه. وسيقوم باحتضان الشركة التعاونية لمربيي الحلزون وتمكينها من استغلال المبنى والتجهيزات وتوفير مواطن شغل جديدة وذلك بطاقة استيعاب أولية مباشرة تقدر ب70 عاملا في المصنع و60 مربي حلزون و300 عامل فلاحة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-