خلال المؤتمرالأول للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين :التعويل على الاقتصاد الرقمي للحد من البطالة

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أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي خلال المؤتمرالأول للمجلس أنه سيعمل على إستقطاب الشركات الإقتصادية الكبرى لتفعيل مشاريع إستثمارية في نطاق التجارة الرقمية وذلك ضمن برنامج تحويل تونس إلى عاصمة دولية للتجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي بين 2018 و2020.
وأضاف أنه سيتم العمل كذلك على تشكيل جامعة للتجارة الرقمية لتشجيع الشباب على الإنخراط في منظومة التسويق الشبكي مما من شأنه الحد من إشكال البطالة التي يعاني منه الشباب التونسي.
كما أعلن السكروفي أنه سيتم قريبا إطلاق حملة وطنية لتكوين وتأهيل المعطلين عن العمل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية فضلا عن إستدعاء التونسيين المقيمين بالمهجر ليكونوا سفراء لهذا البرنامج في الخارج. وقد أكد جميع أعضاء المجلس أن هناك مفاجآت في القريب العاجل تبشر الشباب العاطلين عن العمل، وأن مشروع المجلس يتجاوز الوعود التي سئم منها الشباب.
أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي خلال المؤتمرالأول للمجلس أنه سيعمل على إستقطاب الشركات الإقتصادية الكبرى لتفعيل مشاريع إستثمارية في نطاق التجارة الرقمية وذلك ضمن برنامج تحويل تونس إلى عاصمة دولية للتجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي بين 2018 و2020.
وأضاف أنه سيتم العمل كذلك على تشكيل جامعة للتجارة الرقمية لتشجيع الشباب على الإنخراط في منظومة التسويق الشبكي مما من شأنه الحد من إشكال البطالة التي يعاني منه الشباب التونسي.
كما أعلن السكروفي أنه سيتم قريبا إطلاق حملة وطنية لتكوين وتأهيل المعطلين عن العمل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية فضلا عن إستدعاء التونسيين المقيمين بالمهجر ليكونوا سفراء لهذا البرنامج في الخارج. وقد أكد جميع أعضاء المجلس أن هناك مفاجآت في القريب العاجل تبشر الشباب العاطلين عن العمل، وأن مشروع المجلس يتجاوز الوعود التي سئم منها الشباب.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-