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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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خلال المؤتمرالأول للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين :التعويل على الاقتصاد الرقمي للحد من البطالة
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الإقتصادي
خلال المؤتمرالأول للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين :التعويل على الاقتصاد الرقمي للحد من البطالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي خلال المؤتمرالأول للمجلس أنه  سيعمل على إستقطاب الشركات الإقتصادية الكبرى لتفعيل مشاريع إستثمارية في نطاق التجارة الرقمية وذلك ضمن برنامج تحويل تونس إلى عاصمة دولية للتجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي بين 2018 و2020.

وأضاف أنه سيتم العمل كذلك على تشكيل جامعة للتجارة الرقمية لتشجيع الشباب على الإنخراط في منظومة التسويق الشبكي مما من شأنه الحد من إشكال البطالة التي يعاني منه الشباب التونسي.
كما أعلن السكروفي أنه سيتم قريبا إطلاق حملة وطنية لتكوين وتأهيل المعطلين عن العمل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية فضلا عن إستدعاء التونسيين المقيمين بالمهجر ليكونوا سفراء لهذا البرنامج في الخارج. وقد  أكد جميع أعضاء المجلس أن هناك مفاجآت في القريب العاجل تبشر الشباب العاطلين عن العمل، وأن مشروع المجلس يتجاوز الوعود التي سئم منها الشباب.

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الإقتصادي
خلال المؤتمرالأول للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين :التعويل على الاقتصاد الرقمي للحد من البطالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي خلال المؤتمرالأول للمجلس أنه  سيعمل على إستقطاب الشركات الإقتصادية الكبرى لتفعيل مشاريع إستثمارية في نطاق التجارة الرقمية وذلك ضمن برنامج تحويل تونس إلى عاصمة دولية للتجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي بين 2018 و2020.

وأضاف أنه سيتم العمل كذلك على تشكيل جامعة للتجارة الرقمية لتشجيع الشباب على الإنخراط في منظومة التسويق الشبكي مما من شأنه الحد من إشكال البطالة التي يعاني منه الشباب التونسي.
كما أعلن السكروفي أنه سيتم قريبا إطلاق حملة وطنية لتكوين وتأهيل المعطلين عن العمل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية فضلا عن إستدعاء التونسيين المقيمين بالمهجر ليكونوا سفراء لهذا البرنامج في الخارج. وقد  أكد جميع أعضاء المجلس أن هناك مفاجآت في القريب العاجل تبشر الشباب العاطلين عن العمل، وأن مشروع المجلس يتجاوز الوعود التي سئم منها الشباب.

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