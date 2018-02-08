رقم اليوم

6,9 بالمائة

هي نسبة ارتفاع التضخم في تونس في جانفي الفارط بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال شهر ديسمبر الفارط. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وتراجع رغم هذا الارتفاع، نسق أسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 الى 7,9 بالمائة من 8,3 بالمائة خلال ديسمبر 2017. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 (نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ) 6,6 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017.