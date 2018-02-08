هلاك فتاتين في حريق بتالة يشعل الغضب

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لقي وفاة فتاتين في مبيت بتالة مؤخرا على اثر نشوب حريق بمبيت اعدادية 25 جولية بتالة من ولاية القصرين الكثير من الغضب والاستياء لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين حملوا الجهات الرسمية مسؤولية ما حدث.
فبمجرد الاعلان عن وفاة التلميذتين بعد الحريق في مبيت للفتيات أبدت منى الحفصي في تدوينه لها على شعورها بالغضب من هذه الحادثة التي تكررت أكثر من مرة وحسب اعتقادي كان من المفروض أن تعمل الجهات المسؤولة على تفقد المبيتات وتجديد بنيتها وتجهيزها بمعدات تواكب التطورات الحاصلة
من جهته أشار مخلص العياري في الفايسبوك الى أن وفاة التلميذين في مبيت تالة هو مأساة بأتم معنى الكلمة ويجب بعث لجنة تتكون من خبراء أكفاء مستقلين للتحقيق فيها وتحديد المقصرين وتحميل كل طرف المسؤولية .
فتحديد المسؤولية يخفف ربما من معاناة أهالي الضحيتين ومن شأنه أن ينقص من حالة الاحتقان لدى التلا ميذ والطلبة .
وأكدت ألفة التيجاني أن المأساة التي حدثت بعد وفاة الفتاتين بعد تعرض المبيت الى الحرق كانت خلفت الاحتقان في صفوف التلاميذ والطلبة والأساتذة وكل الأسرة التربوية ويفترض أن يتم الاسراع في التحقيق فيها لتفادي تكررها مستقبلا.
وأضافت ألفة :» ما وقع مصيبة وجريمة لأنها لم تكن تحدث لولا التقصير الحاصل من طرف بعض المسؤولين ولذك تحديد المسؤولية مهم لتفادي الافلات من العقاب ولإعادة الثقة بين التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية ككل .
وأكدت آسيا بن حسن في تدوينة لها أنه اهمال كلي من طرف المؤسسات التربوية ..طبقوا الحد الأدنى من الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان والشعوب....
وطالبت اريم الحمروني، في تدوينة لها ، السّيّد حاتم بن سالم، وزير التربية، بالاستقالة على خلفيّة وفاة الفتاتين رحمة السعيدي وسرور الهيشري بالحريق الذي إندلع بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة فجر يوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 وذلك لإهمال أبسط مبادئ السلامة...
ولكن رغم حجم الفاجعة وحالة الفزع في صفوف التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية بعد وفاة الفتاتين على اثر حريق مبيت في منطقة تالة فان البعض من مستعملي الفايسبوك دعوا الى عدم تهويل الأمور ودون هشام الجديدي أن البعض يحاول الركوب على هذه الحادثة الأليمة والتي جاءت نتيجة تماس كهربائي
من أجل تحقيق مصالح ضيقة .
وأطالب هؤلاء الكف عن توظيف آلام أسر الضحيتين من أجل مآرب شخصية وأن يخشوا ربهم .
لقي وفاة فتاتين في مبيت بتالة مؤخرا على اثر نشوب حريق بمبيت اعدادية 25 جولية بتالة من ولاية القصرين الكثير من الغضب والاستياء لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين حملوا الجهات الرسمية مسؤولية ما حدث.
فبمجرد الاعلان عن وفاة التلميذتين بعد الحريق في مبيت للفتيات أبدت منى الحفصي في تدوينه لها على شعورها بالغضب من هذه الحادثة التي تكررت أكثر من مرة وحسب اعتقادي كان من المفروض أن تعمل الجهات المسؤولة على تفقد المبيتات وتجديد بنيتها وتجهيزها بمعدات تواكب التطورات الحاصلة
من جهته أشار مخلص العياري في الفايسبوك الى أن وفاة التلميذين في مبيت تالة هو مأساة بأتم معنى الكلمة ويجب بعث لجنة تتكون من خبراء أكفاء مستقلين للتحقيق فيها وتحديد المقصرين وتحميل كل طرف المسؤولية .
فتحديد المسؤولية يخفف ربما من معاناة أهالي الضحيتين ومن شأنه أن ينقص من حالة الاحتقان لدى التلا ميذ والطلبة .
وأكدت ألفة التيجاني أن المأساة التي حدثت بعد وفاة الفتاتين بعد تعرض المبيت الى الحرق كانت خلفت الاحتقان في صفوف التلاميذ والطلبة والأساتذة وكل الأسرة التربوية ويفترض أن يتم الاسراع في التحقيق فيها لتفادي تكررها مستقبلا.
وأضافت ألفة :» ما وقع مصيبة وجريمة لأنها لم تكن تحدث لولا التقصير الحاصل من طرف بعض المسؤولين ولذك تحديد المسؤولية مهم لتفادي الافلات من العقاب ولإعادة الثقة بين التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية ككل .
وأكدت آسيا بن حسن في تدوينة لها أنه اهمال كلي من طرف المؤسسات التربوية ..طبقوا الحد الأدنى من الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان والشعوب....
وطالبت اريم الحمروني، في تدوينة لها ، السّيّد حاتم بن سالم، وزير التربية، بالاستقالة على خلفيّة وفاة الفتاتين رحمة السعيدي وسرور الهيشري بالحريق الذي إندلع بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة فجر يوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 وذلك لإهمال أبسط مبادئ السلامة...
ولكن رغم حجم الفاجعة وحالة الفزع في صفوف التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية بعد وفاة الفتاتين على اثر حريق مبيت في منطقة تالة فان البعض من مستعملي الفايسبوك دعوا الى عدم تهويل الأمور ودون هشام الجديدي أن البعض يحاول الركوب على هذه الحادثة الأليمة والتي جاءت نتيجة تماس كهربائي
من أجل تحقيق مصالح ضيقة .
وأطالب هؤلاء الكف عن توظيف آلام أسر الضحيتين من أجل مآرب شخصية وأن يخشوا ربهم .
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-