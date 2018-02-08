هلاك فتاتين في حريق بتالة يشعل الغضب

لقي وفاة فتاتين في مبيت بتالة مؤخرا على اثر نشوب حريق بمبيت اعدادية 25 جولية بتالة من ولاية القصرين الكثير من الغضب والاستياء لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين حملوا الجهات الرسمية مسؤولية ما حدث.

فبمجرد الاعلان عن وفاة التلميذتين بعد الحريق في مبيت للفتيات أبدت منى الحفصي في تدوينه لها على شعورها بالغضب من هذه الحادثة التي تكررت أكثر من مرة وحسب اعتقادي كان من المفروض أن تعمل الجهات المسؤولة على تفقد المبيتات وتجديد بنيتها وتجهيزها بمعدات تواكب التطورات الحاصلة

من جهته أشار مخلص العياري في الفايسبوك الى أن وفاة التلميذين في مبيت تالة هو مأساة بأتم معنى الكلمة ويجب بعث لجنة تتكون من خبراء أكفاء مستقلين للتحقيق فيها وتحديد المقصرين وتحميل كل طرف المسؤولية .

فتحديد المسؤولية يخفف ربما من معاناة أهالي الضحيتين ومن شأنه أن ينقص من حالة الاحتقان لدى التلا ميذ والطلبة .

وأكدت ألفة التيجاني أن المأساة التي حدثت بعد وفاة الفتاتين بعد تعرض المبيت الى الحرق كانت خلفت الاحتقان في صفوف التلاميذ والطلبة والأساتذة وكل الأسرة التربوية ويفترض أن يتم الاسراع في التحقيق فيها لتفادي تكررها مستقبلا.

وأضافت ألفة :» ما وقع مصيبة وجريمة لأنها لم تكن تحدث لولا التقصير الحاصل من طرف بعض المسؤولين ولذك تحديد المسؤولية مهم لتفادي الافلات من العقاب ولإعادة الثقة بين التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية ككل .

وأكدت آسيا بن حسن في تدوينة لها أنه اهمال كلي من طرف المؤسسات التربوية ..طبقوا الحد الأدنى من الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان والشعوب....

وطالبت اريم الحمروني، في تدوينة لها ، السّيّد حاتم بن سالم، وزير التربية، بالاستقالة على خلفيّة وفاة الفتاتين رحمة السعيدي وسرور الهيشري بالحريق الذي إندلع بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة فجر يوم الثلاثاء 6 فيفري 2018 وذلك لإهمال أبسط مبادئ السلامة...

ولكن رغم حجم الفاجعة وحالة الفزع في صفوف التلاميذ والطلبة والأسرة التربوية بعد وفاة الفتاتين على اثر حريق مبيت في منطقة تالة فان البعض من مستعملي الفايسبوك دعوا الى عدم تهويل الأمور ودون هشام الجديدي أن البعض يحاول الركوب على هذه الحادثة الأليمة والتي جاءت نتيجة تماس كهربائي

من أجل تحقيق مصالح ضيقة .

وأطالب هؤلاء الكف عن توظيف آلام أسر الضحيتين من أجل مآرب شخصية وأن يخشوا ربهم .