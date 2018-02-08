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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

رجاء بن سلامة
مــــــــوت رحمة وســـرور
علامة مرضيّة على سياسات لا تولي الأطفال والشّباب الأهمّيّة القصوى، والأولى.
بؤس التّعليم بدأ منذ عهد بن علي، وهو هيكليّ. الآن، وبعد معركة الإرهاب يجب إعادة تحديد الأولويّات في سياساتنا التّربويّة والثّقافيّة، ويجب استئناف الإصلاح.
التعليقات
هادي الطرابلسي:
نعم يا أستاذة فالمأساة التي حصلت في مبيت تالة يعتبر ناقوس خطر ويجب تجنب تكرارها مرة ثانية.
محمد شلبي
ليس للبرلمان أن يفرض على التلفزة ما تبثه وما لا تبثه. فرض ذلك دوس لاستقلال المرفق العام
التعليقات
أنس البوبكريك:
من روج في السابق لتغول رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري هو المستفيد من تغول البرلمان.

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

رجاء بن سلامة
مــــــــوت رحمة وســـرور
علامة مرضيّة على سياسات لا تولي الأطفال والشّباب الأهمّيّة القصوى، والأولى.
بؤس التّعليم بدأ منذ عهد بن علي، وهو هيكليّ. الآن، وبعد معركة الإرهاب يجب إعادة تحديد الأولويّات في سياساتنا التّربويّة والثّقافيّة، ويجب استئناف الإصلاح.
التعليقات
هادي الطرابلسي:
نعم يا أستاذة فالمأساة التي حصلت في مبيت تالة يعتبر ناقوس خطر ويجب تجنب تكرارها مرة ثانية.
محمد شلبي
ليس للبرلمان أن يفرض على التلفزة ما تبثه وما لا تبثه. فرض ذلك دوس لاستقلال المرفق العام
التعليقات
أنس البوبكريك:
من روج في السابق لتغول رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري هو المستفيد من تغول البرلمان.

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