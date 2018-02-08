الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأخ الحبيب الغالي فريد عبدالله

ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا غالي لمحزونون. نشعر بإحساس مؤلم يتملكنا في ذكرى وفاتك، حينما نتذكر تفاصيل رحيلك الفجئي، حينما نتذكر همس الناس من حولنا بأنه مات، حينما نرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات، حينما نتذكر وجه من كانوا معك يصفون الأحداث، يئن القلب داخلنا وتنهمر الدموع على الوجنتين فتحرقهم من شده الالم اااااااااااه يا «ديبي».

ذكرى وفاتك هي ذكرى ميلادك، هي ذكرى حياتك، هي ذكرى ما بعد وفاتك.. فارقتنا جسدا لكن روحك الطيبة باقية معنا لا تغيب، أيامك معنا باقية.. أنت تعيش بيننا بذكرياتك بذاكرتنا، فأنت كنت ولازلت جزء لا يتجزأ من حياتنا.. وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم .. وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما .. فرحمة الله عليك .. يا فريد وجعل مثواك الجنة .