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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأخ الحبيب الغالي فريد عبدالله
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الوطنية
الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأخ الحبيب الغالي فريد عبدالله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا غالي لمحزونون. نشعر بإحساس مؤلم يتملكنا في ذكرى وفاتك، حينما نتذكر تفاصيل رحيلك الفجئي، حينما نتذكر همس الناس من حولنا بأنه مات، حينما نرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات، حينما نتذكر وجه من كانوا معك يصفون الأحداث، يئن القلب داخلنا وتنهمر الدموع على الوجنتين فتحرقهم من شده الالم اااااااااااه يا «ديبي».
ذكرى وفاتك هي ذكرى ميلادك، هي ذكرى حياتك، هي ذكرى ما بعد وفاتك.. فارقتنا جسدا لكن روحك الطيبة باقية معنا لا تغيب، أيامك معنا باقية.. أنت تعيش بيننا بذكرياتك بذاكرتنا، فأنت كنت ولازلت جزء لا يتجزأ من حياتنا.. وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم .. وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما .. فرحمة الله عليك .. يا فريد وجعل مثواك الجنة .

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الوطنية
الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأخ الحبيب الغالي فريد عبدالله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا غالي لمحزونون. نشعر بإحساس مؤلم يتملكنا في ذكرى وفاتك، حينما نتذكر تفاصيل رحيلك الفجئي، حينما نتذكر همس الناس من حولنا بأنه مات، حينما نرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات، حينما نتذكر وجه من كانوا معك يصفون الأحداث، يئن القلب داخلنا وتنهمر الدموع على الوجنتين فتحرقهم من شده الالم اااااااااااه يا «ديبي».
ذكرى وفاتك هي ذكرى ميلادك، هي ذكرى حياتك، هي ذكرى ما بعد وفاتك.. فارقتنا جسدا لكن روحك الطيبة باقية معنا لا تغيب، أيامك معنا باقية.. أنت تعيش بيننا بذكرياتك بذاكرتنا، فأنت كنت ولازلت جزء لا يتجزأ من حياتنا.. وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم .. وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما .. فرحمة الله عليك .. يا فريد وجعل مثواك الجنة .

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غضب وشلل في المستشفيات:المرضى يدفعون فاتورة إضراب الأطباء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مواعيد تتأجل لأشهر إضافية...مرضى يعودون من حيث...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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