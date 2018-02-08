الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأخ الحبيب الغالي فريد عبدالله

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ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا غالي لمحزونون. نشعر بإحساس مؤلم يتملكنا في ذكرى وفاتك، حينما نتذكر تفاصيل رحيلك الفجئي، حينما نتذكر همس الناس من حولنا بأنه مات، حينما نرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات، حينما نتذكر وجه من كانوا معك يصفون الأحداث، يئن القلب داخلنا وتنهمر الدموع على الوجنتين فتحرقهم من شده الالم اااااااااااه يا «ديبي».
ذكرى وفاتك هي ذكرى ميلادك، هي ذكرى حياتك، هي ذكرى ما بعد وفاتك.. فارقتنا جسدا لكن روحك الطيبة باقية معنا لا تغيب، أيامك معنا باقية.. أنت تعيش بيننا بذكرياتك بذاكرتنا، فأنت كنت ولازلت جزء لا يتجزأ من حياتنا.. وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم .. وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما .. فرحمة الله عليك .. يا فريد وجعل مثواك الجنة .
ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا غالي لمحزونون. نشعر بإحساس مؤلم يتملكنا في ذكرى وفاتك، حينما نتذكر تفاصيل رحيلك الفجئي، حينما نتذكر همس الناس من حولنا بأنه مات، حينما نرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات، حينما نتذكر وجه من كانوا معك يصفون الأحداث، يئن القلب داخلنا وتنهمر الدموع على الوجنتين فتحرقهم من شده الالم اااااااااااه يا «ديبي».
ذكرى وفاتك هي ذكرى ميلادك، هي ذكرى حياتك، هي ذكرى ما بعد وفاتك.. فارقتنا جسدا لكن روحك الطيبة باقية معنا لا تغيب، أيامك معنا باقية.. أنت تعيش بيننا بذكرياتك بذاكرتنا، فأنت كنت ولازلت جزء لا يتجزأ من حياتنا.. وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم .. وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما .. فرحمة الله عليك .. يا فريد وجعل مثواك الجنة .
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-