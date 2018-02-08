في القضية المرفوعة من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس:القضاء الإداري يُسقط الطعن

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تونس (الشروق) ـ
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس أمس بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت المحكمة الإدارية انذاك رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.
ويذكر أيضا ان المحكمة الادارية سبق وان قضت بالإذن استعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكين العارض "الطيب راشد" الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من نسخة قانونيّة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2017 ومن نسخة قانونيّة من محضر جلسة الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2011.
وتتعلق المحاضر بجلستي اختيار منافسه القاضي زهير عروس لرئاسة محكمة الاستئناف، وتمسك بوجود خلل في طريقة التصويت، حيث حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل الوسط القضائي.
كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.
تونس (الشروق) ـ
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس أمس بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت المحكمة الإدارية انذاك رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.
ويذكر أيضا ان المحكمة الادارية سبق وان قضت بالإذن استعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكين العارض "الطيب راشد" الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من نسخة قانونيّة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2017 ومن نسخة قانونيّة من محضر جلسة الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2011.
وتتعلق المحاضر بجلستي اختيار منافسه القاضي زهير عروس لرئاسة محكمة الاستئناف، وتمسك بوجود خلل في طريقة التصويت، حيث حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل الوسط القضائي.
كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-