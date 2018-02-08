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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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في القضية المرفوعة من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس:القضاء الإداري يُسقط الطعن
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القضائي
في القضية المرفوعة من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس:القضاء الإداري يُسقط الطعن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ 
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس أمس بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت المحكمة الإدارية انذاك رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.
ويذكر أيضا ان المحكمة الادارية سبق وان قضت بالإذن استعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكين العارض "الطيب راشد" الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من نسخة قانونيّة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2017 ومن نسخة قانونيّة من محضر جلسة الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2011.
وتتعلق المحاضر بجلستي اختيار منافسه القاضي زهير عروس لرئاسة محكمة الاستئناف، وتمسك بوجود خلل في طريقة التصويت، حيث حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل الوسط القضائي.
كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.

يمان بن عزيزة
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القضائي
في القضية المرفوعة من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس:القضاء الإداري يُسقط الطعن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ 
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس أمس بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت المحكمة الإدارية انذاك رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.
ويذكر أيضا ان المحكمة الادارية سبق وان قضت بالإذن استعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكين العارض "الطيب راشد" الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من نسخة قانونيّة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2017 ومن نسخة قانونيّة من محضر جلسة الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2011.
وتتعلق المحاضر بجلستي اختيار منافسه القاضي زهير عروس لرئاسة محكمة الاستئناف، وتمسك بوجود خلل في طريقة التصويت، حيث حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل الوسط القضائي.
كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.

يمان بن عزيزة
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