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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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القضائي
أخبار العدالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

ـ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قائمة المترشحين سيتم إعلانها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي قبل المؤتمر بعشرة أيام وذلك بعد التوصل بالترشحات الواردة عن طريق البريد في الأجل المذكور والبت في جميعها.
ـ دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، نقابة كتبة المحامين،إلى التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية في تعاملها مع هياكل المهنة وعموم المحامين، معلنة عن قرارها عدم إنخراط المحامين في أي عمل مشترك مع نقابة كتبة المحامين، إذا لم تقدم إعتذارا رسميا على خلفية إعتداء طال أحد المحامين.
ـ تم مؤخرا تدشين قاعة القاضي المرحوم علي الشملالي بالمحكمة الابتدائية بمدنين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.
وتم استقبال زوجته وأطفاله من طرف الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور الاساتذة المحامين والخبراء.
وقد القى القاضي عبد الله العباسي، رئيس المحكمة، كلمات مؤثرة داخل القاعة يثني من خلالها على أخلاق المرحوم ومكانته العالية والفاضلة بين زملائه القضاة وكافة اطارات وموظفي المحكمة.
ـ منحت جمعية المحامين الشبان الإيطالية العضوية الشرفية للاستاذ عبد العزيز الصيد.
ـ تنظم اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما تحسيسيا للمحامين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك يوم 9 فيفري الجاري بالمقر الثانوي للبنك المركزي التونسي بالعاصمة.

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القضائي
أخبار العدالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

ـ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قائمة المترشحين سيتم إعلانها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي قبل المؤتمر بعشرة أيام وذلك بعد التوصل بالترشحات الواردة عن طريق البريد في الأجل المذكور والبت في جميعها.
ـ دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، نقابة كتبة المحامين،إلى التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية في تعاملها مع هياكل المهنة وعموم المحامين، معلنة عن قرارها عدم إنخراط المحامين في أي عمل مشترك مع نقابة كتبة المحامين، إذا لم تقدم إعتذارا رسميا على خلفية إعتداء طال أحد المحامين.
ـ تم مؤخرا تدشين قاعة القاضي المرحوم علي الشملالي بالمحكمة الابتدائية بمدنين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.
وتم استقبال زوجته وأطفاله من طرف الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور الاساتذة المحامين والخبراء.
وقد القى القاضي عبد الله العباسي، رئيس المحكمة، كلمات مؤثرة داخل القاعة يثني من خلالها على أخلاق المرحوم ومكانته العالية والفاضلة بين زملائه القضاة وكافة اطارات وموظفي المحكمة.
ـ منحت جمعية المحامين الشبان الإيطالية العضوية الشرفية للاستاذ عبد العزيز الصيد.
ـ تنظم اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما تحسيسيا للمحامين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك يوم 9 فيفري الجاري بالمقر الثانوي للبنك المركزي التونسي بالعاصمة.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
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وزارة أملاك الدولة توضح
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تبعا للمقال الصحفي المنشور بجريدة "الشروق" ليوم الأربعاء 07 فيفري 2018 بالصفحة 12 تحت عنوان : « خفايا وأسرار...
المزيد >>
الكـــــاف:مروّع العجائز والمتقدمين في السن في قبضة الأمن
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أمس الأول أعوان الأمن بمركز برنوصة في إيقاف مروع العجائز والمتقدمين في السن. وقد اعترف بتورطه في 8 قضايا....
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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