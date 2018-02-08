أخبار العدالة

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ـ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قائمة المترشحين سيتم إعلانها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي قبل المؤتمر بعشرة أيام وذلك بعد التوصل بالترشحات الواردة عن طريق البريد في الأجل المذكور والبت في جميعها.
ـ دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، نقابة كتبة المحامين،إلى التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية في تعاملها مع هياكل المهنة وعموم المحامين، معلنة عن قرارها عدم إنخراط المحامين في أي عمل مشترك مع نقابة كتبة المحامين، إذا لم تقدم إعتذارا رسميا على خلفية إعتداء طال أحد المحامين.
ـ تم مؤخرا تدشين قاعة القاضي المرحوم علي الشملالي بالمحكمة الابتدائية بمدنين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.
وتم استقبال زوجته وأطفاله من طرف الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور الاساتذة المحامين والخبراء.
وقد القى القاضي عبد الله العباسي، رئيس المحكمة، كلمات مؤثرة داخل القاعة يثني من خلالها على أخلاق المرحوم ومكانته العالية والفاضلة بين زملائه القضاة وكافة اطارات وموظفي المحكمة.
ـ منحت جمعية المحامين الشبان الإيطالية العضوية الشرفية للاستاذ عبد العزيز الصيد.
ـ تنظم اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما تحسيسيا للمحامين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك يوم 9 فيفري الجاري بالمقر الثانوي للبنك المركزي التونسي بالعاصمة.
ـ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قائمة المترشحين سيتم إعلانها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي قبل المؤتمر بعشرة أيام وذلك بعد التوصل بالترشحات الواردة عن طريق البريد في الأجل المذكور والبت في جميعها.
ـ دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، نقابة كتبة المحامين،إلى التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية في تعاملها مع هياكل المهنة وعموم المحامين، معلنة عن قرارها عدم إنخراط المحامين في أي عمل مشترك مع نقابة كتبة المحامين، إذا لم تقدم إعتذارا رسميا على خلفية إعتداء طال أحد المحامين.
ـ تم مؤخرا تدشين قاعة القاضي المرحوم علي الشملالي بالمحكمة الابتدائية بمدنين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.
وتم استقبال زوجته وأطفاله من طرف الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور الاساتذة المحامين والخبراء.
وقد القى القاضي عبد الله العباسي، رئيس المحكمة، كلمات مؤثرة داخل القاعة يثني من خلالها على أخلاق المرحوم ومكانته العالية والفاضلة بين زملائه القضاة وكافة اطارات وموظفي المحكمة.
ـ منحت جمعية المحامين الشبان الإيطالية العضوية الشرفية للاستاذ عبد العزيز الصيد.
ـ تنظم اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما تحسيسيا للمحامين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك يوم 9 فيفري الجاري بالمقر الثانوي للبنك المركزي التونسي بالعاصمة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-