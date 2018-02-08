أخبار العدالة

ـ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قائمة المترشحين سيتم إعلانها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي قبل المؤتمر بعشرة أيام وذلك بعد التوصل بالترشحات الواردة عن طريق البريد في الأجل المذكور والبت في جميعها.

ـ دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، نقابة كتبة المحامين،إلى التمسك بالضوابط القانونية والأخلاقية في تعاملها مع هياكل المهنة وعموم المحامين، معلنة عن قرارها عدم إنخراط المحامين في أي عمل مشترك مع نقابة كتبة المحامين، إذا لم تقدم إعتذارا رسميا على خلفية إعتداء طال أحد المحامين.

ـ تم مؤخرا تدشين قاعة القاضي المرحوم علي الشملالي بالمحكمة الابتدائية بمدنين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.

وتم استقبال زوجته وأطفاله من طرف الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور الاساتذة المحامين والخبراء.

وقد القى القاضي عبد الله العباسي، رئيس المحكمة، كلمات مؤثرة داخل القاعة يثني من خلالها على أخلاق المرحوم ومكانته العالية والفاضلة بين زملائه القضاة وكافة اطارات وموظفي المحكمة.

ـ منحت جمعية المحامين الشبان الإيطالية العضوية الشرفية للاستاذ عبد العزيز الصيد.

ـ تنظم اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوما تحسيسيا للمحامين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك يوم 9 فيفري الجاري بالمقر الثانوي للبنك المركزي التونسي بالعاصمة.