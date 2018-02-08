جندوبة:حجز أدوية مهربة بقيمة 15 ألف دينار

تمكّنت صباح أمس الأربعاء الوحدات الامنية لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الحدودي بعين دراهم من حجز كميات من الادوية المهربة عبر الحدود التونسية باتجاه الجزائر صالحة للاستعمال والقبض على عنصرين تونسي وجزائري والابحاث جارية للتعرف على طريقة الحوز على هذه الأدوية المتنوعة بقيمة 15 ألف دينار. وجاءت العملية على إثر توفر معلومات استخباراتية تفيد بنية نفرين في تهريب أدوية نحو القطر الجزائري فتم نصب كمين تمكّنت على إثره الوحدات الأمنية لفرقة الإرشاد للحرس الوطني من حجز سيارة وعلى متنها كمية من الأدوية كان صاحبها ينوي تهريبها نحو القطر الجزائري الشقيق وقدرت قيمة المحجوز بـ 15 ألف دينار متمثلة في duofilm وهو دواء مفقود في هذه المدة و prostati وunidex وعدة أنواع أخرى وإثر استشارة النيابة العمومية تم حجز السيارة والأدوية وإيقاف صاحب السيارة ومرافقه تحرير محضر يتعلق بنقل سلع مجهولة المصدر ومتابعة البحث في مصدر هذه الأدوية.





عبد الكريم السلطاني