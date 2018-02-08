بسبب القضية التحكيمية:تأجيل قضية كورشيد وبن حميدان الى مارس

أرجأت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية المرفوعة من قبل الوزير السابق سليم بن حميدان ضد مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى شهر مارس المقبل.

تونس (الشروق ) ـ

تمّت إحالة الوزير مبروك كورشيد طبق الفصل 55 من مرسوم حرية الصحافة ـ المتعلق بالثلب.

وفي تصريح لـ"الشروق" قال الاستاذ خالد ناجي احد اعضاء هيئة الدفاع عن الوزير مبروك كورشيد ان الشكاية المرفوعة ضد منوبهم هي شكاية كيدية ومن باب التفصي من المسؤولية في ما يتعلق بالاخلالات المنسوبة الى الوزير السابق بن حميدان في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي. وأضاف الاستاذ ناجي ان الجميع يعلم ان مردود الوزير السابق بن حميدان على رأس وزارة املاك الدولة كان ضعيفا إلى جانب اتهامه في قضية البنك الفرنسي التونسي.

أصل القضية

تمسك الوزير السابق سليم بن حميدان بتتبع الوزير الحالي مبروك كورشيد على خلفية تصريح ادلى به في حوار صحفي ذكر فيه حصول خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن في القضية التحكيمية المعروفة بالبنك الفرنسي التونسي على مساعدة زمن حكومة الترويكا على عفو تشريعي عام ونظرا لكونه وزيرا في تلك الحكومة اعتبر بن حميدان نفسه معنيا بالاتهام وهوما رأى فيه مساسا من سمعته كمحام مرسم بفرنسا وسياسي معروف بتونس.

إجراءات باطلة

هيئة الدفاع عن الوزير كورشيد تمسكت بصفة أولية ببطلان إجراءات التتبع باعتبار أن الشاكي بن حميدان قام باستدعاء المشتكى به مباشرة للمحكمة دون أن يقدم شكاية لوكالة الجمهورية بما يجعل اجراءات التعهد باطلة.

طبقا لأحكام الفصل 69 فقرة أولى من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة الذي ينص: "في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب والشتم». وبالتمعن في أوراق الملف اتضح أن نشر القضية تم بإذن من رئيس المحكمة دون وجود شكاية جزائية في الغرض مما يجعل جميع إجراءات التعهد باطلة.

أضاف الدفاع ان الوزير كورشيد محام وبالتالي فهو يخضع لأحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة الذي ينص في الفصل 46 من مرسوم المحاماة أنه: "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض". كما اقتضت الفقرة الأخيرة من نفس الفصل".

وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه" وعليه أضحت جميع الإجراءات باطلة.

إيمان بن عزيزة