بورصة الأ سعار

السير إلى الوراء

في كل مرة تطل علينا المؤشرات لتزيد في تعميق أزمتنا الاقتصادية.

اخر هذه المؤشرات السلبية هو المتعلق بنسبة التضخم والتي ازدادت تضخما لتبلغ 6.9% وهو رقم لم تسجله منذ أكثر من عشرين سنة.

مؤشر اخر لا يقل أهمية وهو المتعلق باحتياطي العملة الذي ازداد انحدارا دون الحديث عن توقف انتاج الفسفاط وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد.

إذن كل هذه المؤشرات السلبية سوف يكون لها تأثير مباشر على الاسعار وبالتالي على المقدرة الشرائية للمواطن والتي، كما هو معلوم قد تراجعت بشكل كبير.

الوضع إذن ليس مريحا ولو أن الوزير المكلف بالملف الاقتصادي السيد توفيق الراجحي، وعند حضوره في إذاعة شمس قد بعث برسائل طمأنة مؤكدا أن الوضع الراهن لا يعدو أن يكون وضعا ظرفيا منتظرا وان الأمور سوف تعود إلى نصابها قريبا.

كما تحدث الراجحي عن برنامج الإصلاح

من جهتها نعود للتأكيد بأن اصلاح الوضع الاقتصادي يستوجب انصهار الجميع من خلال الانصراف للعمل بعيدا عن كل الممارسات الرامية إلى إيقاف الإنتاج فالمطالبة بالحقوق المشروعة يكفلها الدستور فيما بمنع القانون كل الممارسات غير الشرعية.

إذن وبالنظر إلى هذه المؤشرات السلبية يمكن التأكيد على أن الهدنة المسجلة حاليا في أسواقنا لا تعدو أن تكون ظرفية مع الإشارة إلى أن بورصة أسعار اليوم قد حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

القرنيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

ولاية تونس

سعيدة

الزهراء

ولاية سليانة

مدينة سليانة

ولاية جندوبة

بوسالم

ولاية بنزرت

أوتيك

غزالة

ولاية باجة

تبرسق

الوطن القبلي

منزل بوزلفة

ولاية زغوان

مدينة زغوان







محمد علي الفرشيشي