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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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صوت الشارع:كيف تقيّم توجّه تونس نحو السيارات الكهربائية ؟
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الوطنية
صوت الشارع:كيف تقيّم توجّه تونس نحو السيارات الكهربائية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

سلمى حاج لطيف (خريجة جامعية)
أعتقد أن استعمال السيارات الإلكترونية الحل المناسب في التخفيف من حدة التلوث ومن استهلاك البنزين. لكن ما نلاحظه هو أن تونس مازالت متأخرة من حيث الاعداد اللوجستي والتسويق لهذه النوعية الجديدة من السيارات.

شكري بن عبيد (موظف)
لا شك أن السيارات الإلكترونية هي سيارات نظيفة ومحبة للبيئة والطاقات البديلة النظيفة. لكن ما ألاحظه كمختص في شركة الكهرباء هو أن الاستعداد اللوجستي مازال ضعيفا فلا وجود لاستثمارات تهم الاعداد لاستقبال سيارات تتطلب شاحنات كهربائية، وتتهيأ لحاجيات أصحابها في كل مكان وفي الطرق السيارة.

محمد أمين العياري (طالب)
السيارة الكهربائية هي الحل للكثير من المشاكل البيئية والطاقية، لكن أعتقد أن البلاد غير مستعدة بعد لاستقبال هذا النوع من العربات التي تتطلب استثمارا كبيرا على مستوى البنية التحتية وفي الطرقات وفي قطع الغيار.

مالك هدار (طالب)
تعتبر السيارات الالكترونية من آخر ما أنتجته الشركات العالمية من عربات نظيفة وصديقة للبيئة، لكن الإشكال في تونس أن السوق التونسية لم تتهيأ من حيث البنية التحتية ومزودات الطاقة واليد العاملة القادرة على اسداء الخدمات المناسبة لهذه النوعية من العربات. لا أعتقد أن هذه العربات ستدخل الطرقات التونسية قبل 5 سنوات على الأقل فنحن متأخرون جدا.

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صوت الشارع:كيف تقيّم توجّه تونس نحو السيارات الكهربائية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

سلمى حاج لطيف (خريجة جامعية)
أعتقد أن استعمال السيارات الإلكترونية الحل المناسب في التخفيف من حدة التلوث ومن استهلاك البنزين. لكن ما نلاحظه هو أن تونس مازالت متأخرة من حيث الاعداد اللوجستي والتسويق لهذه النوعية الجديدة من السيارات.

شكري بن عبيد (موظف)
لا شك أن السيارات الإلكترونية هي سيارات نظيفة ومحبة للبيئة والطاقات البديلة النظيفة. لكن ما ألاحظه كمختص في شركة الكهرباء هو أن الاستعداد اللوجستي مازال ضعيفا فلا وجود لاستثمارات تهم الاعداد لاستقبال سيارات تتطلب شاحنات كهربائية، وتتهيأ لحاجيات أصحابها في كل مكان وفي الطرق السيارة.

محمد أمين العياري (طالب)
السيارة الكهربائية هي الحل للكثير من المشاكل البيئية والطاقية، لكن أعتقد أن البلاد غير مستعدة بعد لاستقبال هذا النوع من العربات التي تتطلب استثمارا كبيرا على مستوى البنية التحتية وفي الطرقات وفي قطع الغيار.

مالك هدار (طالب)
تعتبر السيارات الالكترونية من آخر ما أنتجته الشركات العالمية من عربات نظيفة وصديقة للبيئة، لكن الإشكال في تونس أن السوق التونسية لم تتهيأ من حيث البنية التحتية ومزودات الطاقة واليد العاملة القادرة على اسداء الخدمات المناسبة لهذه النوعية من العربات. لا أعتقد أن هذه العربات ستدخل الطرقات التونسية قبل 5 سنوات على الأقل فنحن متأخرون جدا.

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