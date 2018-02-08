صوت الشارع:كيف تقيّم توجّه تونس نحو السيارات الكهربائية ؟

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سلمى حاج لطيف (خريجة جامعية)
أعتقد أن استعمال السيارات الإلكترونية الحل المناسب في التخفيف من حدة التلوث ومن استهلاك البنزين. لكن ما نلاحظه هو أن تونس مازالت متأخرة من حيث الاعداد اللوجستي والتسويق لهذه النوعية الجديدة من السيارات.
شكري بن عبيد (موظف)
لا شك أن السيارات الإلكترونية هي سيارات نظيفة ومحبة للبيئة والطاقات البديلة النظيفة. لكن ما ألاحظه كمختص في شركة الكهرباء هو أن الاستعداد اللوجستي مازال ضعيفا فلا وجود لاستثمارات تهم الاعداد لاستقبال سيارات تتطلب شاحنات كهربائية، وتتهيأ لحاجيات أصحابها في كل مكان وفي الطرق السيارة.
محمد أمين العياري (طالب)
السيارة الكهربائية هي الحل للكثير من المشاكل البيئية والطاقية، لكن أعتقد أن البلاد غير مستعدة بعد لاستقبال هذا النوع من العربات التي تتطلب استثمارا كبيرا على مستوى البنية التحتية وفي الطرقات وفي قطع الغيار.
مالك هدار (طالب)
تعتبر السيارات الالكترونية من آخر ما أنتجته الشركات العالمية من عربات نظيفة وصديقة للبيئة، لكن الإشكال في تونس أن السوق التونسية لم تتهيأ من حيث البنية التحتية ومزودات الطاقة واليد العاملة القادرة على اسداء الخدمات المناسبة لهذه النوعية من العربات. لا أعتقد أن هذه العربات ستدخل الطرقات التونسية قبل 5 سنوات على الأقل فنحن متأخرون جدا.
سلمى حاج لطيف (خريجة جامعية)
أعتقد أن استعمال السيارات الإلكترونية الحل المناسب في التخفيف من حدة التلوث ومن استهلاك البنزين. لكن ما نلاحظه هو أن تونس مازالت متأخرة من حيث الاعداد اللوجستي والتسويق لهذه النوعية الجديدة من السيارات.
شكري بن عبيد (موظف)
لا شك أن السيارات الإلكترونية هي سيارات نظيفة ومحبة للبيئة والطاقات البديلة النظيفة. لكن ما ألاحظه كمختص في شركة الكهرباء هو أن الاستعداد اللوجستي مازال ضعيفا فلا وجود لاستثمارات تهم الاعداد لاستقبال سيارات تتطلب شاحنات كهربائية، وتتهيأ لحاجيات أصحابها في كل مكان وفي الطرق السيارة.
محمد أمين العياري (طالب)
السيارة الكهربائية هي الحل للكثير من المشاكل البيئية والطاقية، لكن أعتقد أن البلاد غير مستعدة بعد لاستقبال هذا النوع من العربات التي تتطلب استثمارا كبيرا على مستوى البنية التحتية وفي الطرقات وفي قطع الغيار.
مالك هدار (طالب)
تعتبر السيارات الالكترونية من آخر ما أنتجته الشركات العالمية من عربات نظيفة وصديقة للبيئة، لكن الإشكال في تونس أن السوق التونسية لم تتهيأ من حيث البنية التحتية ومزودات الطاقة واليد العاملة القادرة على اسداء الخدمات المناسبة لهذه النوعية من العربات. لا أعتقد أن هذه العربات ستدخل الطرقات التونسية قبل 5 سنوات على الأقل فنحن متأخرون جدا.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-