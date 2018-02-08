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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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الإضراب الإداري يتواصل في الجامعات:الأساتذة يهدّدون بسنة بيضاء
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النقابي
الإضراب الإداري يتواصل في الجامعات:الأساتذة يهدّدون بسنة بيضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

بدعوة من اتحاد «إجابة»، نفذ أمس الأساتذة الجامعيون الباحثون التونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب احتجاجا على ما اعتبره خرقا من سلطة الاشراف لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وتنكرها لمستحقاتهم.

تونس (الشروق)
تزامنا مع اضرابهم الاداري المفتوح الذي انطلق منذ بداية شهر جانفي الفارط ، احتشد أمس الاساتذة الجامعيون الباحثون التونسيون امام مقر مجلس نواب الشعب للتنديد بما اعتبروه خرقا للقانون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عدم احترامها لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وتشبثها بإسناد أجر محدد ومعين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستوياتهم التعليمية.
وطالب المحتجون الرئاسات الثلاث بإحالة وزير التعليم على المساءلة والمحاسبة مؤكدين انه اثبت فشله الذريع في التعامل مع الجامعة التونسية العمومية وهوما قد يظطرهم إلى مواصلة الاضراب الاداري وبالتالي ان تكون سنة جامعية بيضاء.
كما عبر المحتجون الذين توافدوا بأعداد غفيرة على ساحة باردو عن استنكارهم من "الوضعية الكارثية" التي باتت عليها الجامعة التونسية في غياب اصلاح جدي وعميق من شأنه الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتحسين ظروف عمل الجامعيين خاصة العاملين بالمناطق الداخلية الذين اظطر عدد هام منهم الى الهجرة نحو القطاع الخاص جراء انعدام قنوات التواصل بينهم وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الاساتذة الجامعيّون الباحثون تمسكهم بمختلف المطالب العالقة التي مثلت محور مراسلات عديدة اهمها مراجعة سلم التدرج الوظيفي والترفيع فيه وفتح باب الانتدابات في صفوف الجامعيين المعطلين عن العمل واحتساب تأجير التأطير على أساس شمولي باعتبار أنّ الدفاع عن الجامعة العمومية وفق تعبيرهم والحدّ من نزيف الهجرة وإستقطاب الكفاءَات التونسية بالخارج لا يمكن أن يكون إلا بتحفيز الجامعيين على البحث وتقديم كلّ الإمكانات لهم وعلى رأسها إرجاعهم لمكانتهم الطبيعية على مستوى سلّم التأجير.
كما طالب الاساتذة المحتجون بإحداث منحة لكل مقال بحث بحسب فهرسته وذلك في إطار التحفيز على البحث الى جانب المطالبة بإعادة النظر بجديّة في المقاربة الماليّة التي تمّ رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي مهددين بالتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في صورة مواصلة تجاهلهم من قبل الحكومة وسلطة الاشراف وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ الجامعة العمومية.
وأكّد المنسق العام المساعد لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» زياد بن عمر في تصريح "للشروق" ان قرابة 4500 استاذ جامعي من مجموع 12 الف هاجروا من تونس نحو دول أجنبية بحثا عن ظروف عمل أفضل بعد انسداد أفق التواصل والتفاوض مع سلطة الاشراف بخصوص وضعياتهم المادية الصعبة وهوما يؤكد حقيقة ارتهان الجامعة التونسية العمومية وحرص بعض الجهات على مزيد تصحرها وإفراغها من كوادرها وكفاءاتها العلمية وبالتالي تقهقر منظومة الجامعة العمومية التونسية.
وأضاف زياد بن عمر أن عدم حصول الجامعيين الباحثين على أجور بحسب ما تنص عليه التشريعات التونسية بشأن العمل في القطاع العام والذي يحدّد الراتب حسب المستوى العلمي لخرّيج الجامعة ونوع الشهادة التي حصل عليها ، فيه حيف وظلم لهذه الشريحة من المدرسين ممن وجدوا أنفسهم مظطرين الى مواصلة الإضراب الاداري والامتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات الى حين تعديل الوزارة لموقفها وفتح باب الحوار بشأن هذا الملف.
وطالب زياد بن عمر من نواب الشعب دعوة وزير التعليم العالي الى المساءلة نتيجة "ارتهانه للجامعة العمومية والاساتذة والطلبة على حد السواء وفشله في التعامل مع ازمة حقيقية داخل الجامعة التونسية حيث ان مائة الف طالب حرموا من اجتياز امتحاناتهم" مضيفا ان الوزير بصدد الدفع نحو سنة بيضاء وهوما يتطلب ضرورة محاسبته وفق تعبيره.

شافية براهمي
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الإضراب الإداري يتواصل في الجامعات:الأساتذة يهدّدون بسنة بيضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

بدعوة من اتحاد «إجابة»، نفذ أمس الأساتذة الجامعيون الباحثون التونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب احتجاجا على ما اعتبره خرقا من سلطة الاشراف لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وتنكرها لمستحقاتهم.

تونس (الشروق)
تزامنا مع اضرابهم الاداري المفتوح الذي انطلق منذ بداية شهر جانفي الفارط ، احتشد أمس الاساتذة الجامعيون الباحثون التونسيون امام مقر مجلس نواب الشعب للتنديد بما اعتبروه خرقا للقانون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عدم احترامها لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وتشبثها بإسناد أجر محدد ومعين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستوياتهم التعليمية.
وطالب المحتجون الرئاسات الثلاث بإحالة وزير التعليم على المساءلة والمحاسبة مؤكدين انه اثبت فشله الذريع في التعامل مع الجامعة التونسية العمومية وهوما قد يظطرهم إلى مواصلة الاضراب الاداري وبالتالي ان تكون سنة جامعية بيضاء.
كما عبر المحتجون الذين توافدوا بأعداد غفيرة على ساحة باردو عن استنكارهم من "الوضعية الكارثية" التي باتت عليها الجامعة التونسية في غياب اصلاح جدي وعميق من شأنه الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتحسين ظروف عمل الجامعيين خاصة العاملين بالمناطق الداخلية الذين اظطر عدد هام منهم الى الهجرة نحو القطاع الخاص جراء انعدام قنوات التواصل بينهم وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الاساتذة الجامعيّون الباحثون تمسكهم بمختلف المطالب العالقة التي مثلت محور مراسلات عديدة اهمها مراجعة سلم التدرج الوظيفي والترفيع فيه وفتح باب الانتدابات في صفوف الجامعيين المعطلين عن العمل واحتساب تأجير التأطير على أساس شمولي باعتبار أنّ الدفاع عن الجامعة العمومية وفق تعبيرهم والحدّ من نزيف الهجرة وإستقطاب الكفاءَات التونسية بالخارج لا يمكن أن يكون إلا بتحفيز الجامعيين على البحث وتقديم كلّ الإمكانات لهم وعلى رأسها إرجاعهم لمكانتهم الطبيعية على مستوى سلّم التأجير.
كما طالب الاساتذة المحتجون بإحداث منحة لكل مقال بحث بحسب فهرسته وذلك في إطار التحفيز على البحث الى جانب المطالبة بإعادة النظر بجديّة في المقاربة الماليّة التي تمّ رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي مهددين بالتصعيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في صورة مواصلة تجاهلهم من قبل الحكومة وسلطة الاشراف وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ الجامعة العمومية.
وأكّد المنسق العام المساعد لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» زياد بن عمر في تصريح "للشروق" ان قرابة 4500 استاذ جامعي من مجموع 12 الف هاجروا من تونس نحو دول أجنبية بحثا عن ظروف عمل أفضل بعد انسداد أفق التواصل والتفاوض مع سلطة الاشراف بخصوص وضعياتهم المادية الصعبة وهوما يؤكد حقيقة ارتهان الجامعة التونسية العمومية وحرص بعض الجهات على مزيد تصحرها وإفراغها من كوادرها وكفاءاتها العلمية وبالتالي تقهقر منظومة الجامعة العمومية التونسية.
وأضاف زياد بن عمر أن عدم حصول الجامعيين الباحثين على أجور بحسب ما تنص عليه التشريعات التونسية بشأن العمل في القطاع العام والذي يحدّد الراتب حسب المستوى العلمي لخرّيج الجامعة ونوع الشهادة التي حصل عليها ، فيه حيف وظلم لهذه الشريحة من المدرسين ممن وجدوا أنفسهم مظطرين الى مواصلة الإضراب الاداري والامتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات الى حين تعديل الوزارة لموقفها وفتح باب الحوار بشأن هذا الملف.
وطالب زياد بن عمر من نواب الشعب دعوة وزير التعليم العالي الى المساءلة نتيجة "ارتهانه للجامعة العمومية والاساتذة والطلبة على حد السواء وفشله في التعامل مع ازمة حقيقية داخل الجامعة التونسية حيث ان مائة الف طالب حرموا من اجتياز امتحاناتهم" مضيفا ان الوزير بصدد الدفع نحو سنة بيضاء وهوما يتطلب ضرورة محاسبته وفق تعبيره.

شافية براهمي
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