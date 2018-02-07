العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: لقي شيخ من مواليد 1937 حتفه صباح اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عندما كان باتجاه السوق الأسبوعية دهسته شاحنة خفيفة من الخلف على مستوى منطقة " الكشاردية" بمعتمدية العلا من ولاية القيروان فسقط وأصيب بكسور ونزيف داخلي عجل بوفاته. وقد تنقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الشيخ المتضرر إلى المستشفى المحلي بالجهة إلا أنه لفظ أنفاسه رغم محاولات إسعافه. وأما الضحية فهو والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي.