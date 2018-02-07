بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية

أوضحت سهام بلخوجة أن تجار المدينة العربي "حشمو من القناصة (الأمن المرافق لماكرون) وهوما أصحابي وقلت لهم تو نقتلكم بسبب معزتي ليهم وأحسست أنهم خجلوا من الرئيس الفرنسي " .

وأضافت سهام بلخوجة على قناة "الحوار التونسي" معلقة عن الجدل الذي حدث بعد مقطع الفيديو الذي تم نشره لها هي "تتوعد" تجار المدينة بالقتل "أعتذر عن كلمة نقتلكم" وأضافت "قلتها بمعزة لتجار السوق وليس العكس تماما" مؤكدة"

المدينة مدينتي والذين يعملون هناك أعرفهم جيدا وعلاقتي طيبة بهم ".