ميسي رفض عرضا خياليا

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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا براتب يبلغ مئة مليون يورو سنويا في الدوري الصيني، قبل توقيعه عقده الجديد مع برشلونة، وفق ما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وذكر الصحفي فرانسيسك أغيلار، أن مسؤولين في الدوري الصيني عرضوا على ميسي قرابة مليوني يورو أسبوعيا، للعب في الدوري الذي يسعى للتطور عبر جذب النجوم، لكنه فضل البقاء في برشلونة النادي الذي دخله للمرة الأولى صبيا عمره 13 عاما.
وكان عقد النجم الأرجنتيني في طريقه للانتهاء نهاية هذا الموسم، لكن النادي وقع معه عقدا جديدا يبقيه داخل أسوار "كامب نو" حتى نوفمبر 2021.
ويتقاضى ميسي بموجب عقده الجديد مع برشلونة راتبا بقيمة 540 ألف يورو أسبوعيا، وهو ربع ما كان بإمكانه تقاضيه في الصين حسب الصحيفة.
وبات الدوري الصيني اسما جاذبا لعدد من نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، بسبب العروض المادية المغرية، وعلى رأس هؤلاء النجومالأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي أوسكار والمالي سيدو كيتا.
رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا براتب يبلغ مئة مليون يورو سنويا في الدوري الصيني، قبل توقيعه عقده الجديد مع برشلونة، وفق ما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وذكر الصحفي فرانسيسك أغيلار، أن مسؤولين في الدوري الصيني عرضوا على ميسي قرابة مليوني يورو أسبوعيا، للعب في الدوري الذي يسعى للتطور عبر جذب النجوم، لكنه فضل البقاء في برشلونة النادي الذي دخله للمرة الأولى صبيا عمره 13 عاما.
وكان عقد النجم الأرجنتيني في طريقه للانتهاء نهاية هذا الموسم، لكن النادي وقع معه عقدا جديدا يبقيه داخل أسوار "كامب نو" حتى نوفمبر 2021.
ويتقاضى ميسي بموجب عقده الجديد مع برشلونة راتبا بقيمة 540 ألف يورو أسبوعيا، وهو ربع ما كان بإمكانه تقاضيه في الصين حسب الصحيفة.
وبات الدوري الصيني اسما جاذبا لعدد من نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، بسبب العروض المادية المغرية، وعلى رأس هؤلاء النجومالأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي أوسكار والمالي سيدو كيتا.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018