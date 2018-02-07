ميسي رفض عرضا خياليا

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا براتب يبلغ مئة مليون يورو سنويا في الدوري الصيني، قبل توقيعه عقده الجديد مع برشلونة، وفق ما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وذكر الصحفي فرانسيسك أغيلار، أن مسؤولين في الدوري الصيني عرضوا على ميسي قرابة مليوني يورو أسبوعيا، للعب في الدوري الذي يسعى للتطور عبر جذب النجوم، لكنه فضل البقاء في برشلونة النادي الذي دخله للمرة الأولى صبيا عمره 13 عاما.

وكان عقد النجم الأرجنتيني في طريقه للانتهاء نهاية هذا الموسم، لكن النادي وقع معه عقدا جديدا يبقيه داخل أسوار "كامب نو" حتى نوفمبر 2021.

ويتقاضى ميسي بموجب عقده الجديد مع برشلونة راتبا بقيمة 540 ألف يورو أسبوعيا، وهو ربع ما كان بإمكانه تقاضيه في الصين حسب الصحيفة.

وبات الدوري الصيني اسما جاذبا لعدد من نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، بسبب العروض المادية المغرية، وعلى رأس هؤلاء النجومالأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي أوسكار والمالي سيدو كيتا.