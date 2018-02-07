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تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات "الطبقة العاملة" أو "الوسطى" أو "العليا".
وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل، لتحديد وضعهم المادي والاجتماعي.
ويستقي "فايسبوك" تلك المعلومات عبر توجيه عدد من الأسئلة للمستخدم، في البداية السؤال عن العمر، وسيطلب من هم بين 20 إلى 30 سنة الإفصاح عن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت التى يملكونها، في حين يسأل من عمره من 30 إلى 40 سنة إذا كان يمتلك منزلا أم لا.
ومن المعلومات التي يتم البحث عنها أيضا السفريات التي قام بها المستخدم، وأنواع الأجهزة التي يمتلكها، وعدد الأجهزة الذكية ومستويات التعليم.
ومن خلال هذه البيانات تحدد الخوارزمية الخاصة بالموقع ما هو مستوى المستخدم بدقة كبيرة.
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات "الطبقة العاملة" أو "الوسطى" أو "العليا".
وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل، لتحديد وضعهم المادي والاجتماعي.
ويستقي "فايسبوك" تلك المعلومات عبر توجيه عدد من الأسئلة للمستخدم، في البداية السؤال عن العمر، وسيطلب من هم بين 20 إلى 30 سنة الإفصاح عن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت التى يملكونها، في حين يسأل من عمره من 30 إلى 40 سنة إذا كان يمتلك منزلا أم لا.
ومن المعلومات التي يتم البحث عنها أيضا السفريات التي قام بها المستخدم، وأنواع الأجهزة التي يمتلكها، وعدد الأجهزة الذكية ومستويات التعليم.
ومن خلال هذه البيانات تحدد الخوارزمية الخاصة بالموقع ما هو مستوى المستخدم بدقة كبيرة.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018