فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"

تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات "الطبقة العاملة" أو "الوسطى" أو "العليا".

وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.

وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.

ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل، لتحديد وضعهم المادي والاجتماعي.

ويستقي "فايسبوك" تلك المعلومات عبر توجيه عدد من الأسئلة للمستخدم، في البداية السؤال عن العمر، وسيطلب من هم بين 20 إلى 30 سنة الإفصاح عن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت التى يملكونها، في حين يسأل من عمره من 30 إلى 40 سنة إذا كان يمتلك منزلا أم لا.

ومن المعلومات التي يتم البحث عنها أيضا السفريات التي قام بها المستخدم، وأنواع الأجهزة التي يمتلكها، وعدد الأجهزة الذكية ومستويات التعليم.

ومن خلال هذه البيانات تحدد الخوارزمية الخاصة بالموقع ما هو مستوى المستخدم بدقة كبيرة.