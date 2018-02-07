مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا

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عرقل تساقط الثلوج بكثافة في شمال فرنسا حركة السفر أمس الأربعاء حيث قضى مئات من السائقين الليل في سياراتهم ونام نحو 700 مسافر بداخل محطتي قطار في باريس.
وأقامت السلطات الفرنسية أماكن إيواء مؤقتة على جوانب الطرق بأنحاء منطقة باريس وبالقرب من مطار أورلي إلى جنوب العاصمة وعند محطتي أوسترليتز ومونبارنس في المدينة. وفي الإجمال اضطرت السلطات لإيواء ما يقرب من 1500 شخص بين ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.
ووفقا لمعلومات حركة الطيران بمطار أورلي تم إلغاء بعض الرحلات الجوية.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجاميه جريفو إن السلطات سعت على قدر المستطاع للحيلولة دون حدوث فوضى في حركة السفر ولكن تساقط الثلوج كان كثيفا.
وأغلق برج إيفل أبوابه أمام الزوار ظهر يوم الثلاثاء استعدادا لعاصفة ثلجية هي الأشد من نوعها. كما استعد سكان باريس لموجة من العواصف الثلجية ودرجات الحرارة التي قد تهوي إلى سبع درجات تحت الصفر مساء يوم الخميس.
وتوقفت خدمات القطارات بين الأقاليم لتتقطع السبل بكثير من الركاب خارج باريس كما ألغيت خدمات الحافلات داخل المدينة وتعطلت بعض خطوط قطارات الأنفاق بشدة.
عرقل تساقط الثلوج بكثافة في شمال فرنسا حركة السفر أمس الأربعاء حيث قضى مئات من السائقين الليل في سياراتهم ونام نحو 700 مسافر بداخل محطتي قطار في باريس.
وأقامت السلطات الفرنسية أماكن إيواء مؤقتة على جوانب الطرق بأنحاء منطقة باريس وبالقرب من مطار أورلي إلى جنوب العاصمة وعند محطتي أوسترليتز ومونبارنس في المدينة. وفي الإجمال اضطرت السلطات لإيواء ما يقرب من 1500 شخص بين ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.
ووفقا لمعلومات حركة الطيران بمطار أورلي تم إلغاء بعض الرحلات الجوية.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجاميه جريفو إن السلطات سعت على قدر المستطاع للحيلولة دون حدوث فوضى في حركة السفر ولكن تساقط الثلوج كان كثيفا.
وأغلق برج إيفل أبوابه أمام الزوار ظهر يوم الثلاثاء استعدادا لعاصفة ثلجية هي الأشد من نوعها. كما استعد سكان باريس لموجة من العواصف الثلجية ودرجات الحرارة التي قد تهوي إلى سبع درجات تحت الصفر مساء يوم الخميس.
وتوقفت خدمات القطارات بين الأقاليم لتتقطع السبل بكثير من الركاب خارج باريس كما ألغيت خدمات الحافلات داخل المدينة وتعطلت بعض خطوط قطارات الأنفاق بشدة.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018