فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة

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حدد مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، يوم 22 أفريل المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي يترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية.
وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا أمس الأربعاء ، إن "موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 أفريل"، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق.
وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، أنه وقع اتفاقا مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، ووعد بتنفيذه.
وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة التي تستضيفها بلاده.
وكانت المعارضة قد أصرت على إجراء الانتخابات يوم 10 جوان فيما اقترحت الحكومة يوم 8 مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي ويوم عطلة سنوية. وفي النهاية تم الاتفاق على 22 افريل.
ووفقا لميدينا، فإن المعارضة "لم تفهم" أنه کان عليها توقیع هذه الوثیقة وأخذت وقتا إضافيا لدراستها، إلا أن وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.
وكانت المعارضة الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد. ووفقا لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم لن يوقعوا على أي اتفاق يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.
وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا أعلنت في نهاية جانفي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية أفريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.
حدد مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، يوم 22 أفريل المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي يترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية.
وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا أمس الأربعاء ، إن "موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 أفريل"، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق.
وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، أنه وقع اتفاقا مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، ووعد بتنفيذه.
وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة التي تستضيفها بلاده.
وكانت المعارضة قد أصرت على إجراء الانتخابات يوم 10 جوان فيما اقترحت الحكومة يوم 8 مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي ويوم عطلة سنوية. وفي النهاية تم الاتفاق على 22 افريل.
ووفقا لميدينا، فإن المعارضة "لم تفهم" أنه کان عليها توقیع هذه الوثیقة وأخذت وقتا إضافيا لدراستها، إلا أن وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.
وكانت المعارضة الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد. ووفقا لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم لن يوقعوا على أي اتفاق يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.
وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا أعلنت في نهاية جانفي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية أفريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018