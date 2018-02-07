فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة

حدد مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، يوم 22 أفريل المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي يترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا أمس الأربعاء ، إن "موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 أفريل"، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق.

وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، أنه وقع اتفاقا مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، ووعد بتنفيذه.

وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد مواعيد انتخابات عدة خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة التي تستضيفها بلاده.

وكانت المعارضة قد أصرت على إجراء الانتخابات يوم 10 جوان فيما اقترحت الحكومة يوم 8 مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي ويوم عطلة سنوية. وفي النهاية تم الاتفاق على 22 افريل.

ووفقا لميدينا، فإن المعارضة "لم تفهم" أنه کان عليها توقیع هذه الوثیقة وأخذت وقتا إضافيا لدراستها، إلا أن وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.

وكانت المعارضة الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق أنها لن توقع على اتفاق "غير جدير بالثقة" مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد. ووفقا لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم لن يوقعوا على أي اتفاق يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي.

وكانت الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا أعلنت في نهاية جانفي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية أفريل 2018، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.