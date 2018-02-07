كثافة الثلوج تشل حركة التنقل داخل المغرب (صور)

-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018
أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، في بيان الأربعاء، عن تعليق الدراسة في نحو 900 مؤسسة تعليمية، تقع غالبيتها في القرى، تفاديا للمخاطر الناجمة عن كثافة تراكم الثلوج.
وأفادت السلطات بأن الثلوج تسببت بقطع 39 طريقا الثلاثاء، ما زاد من عزلة القرى الواقعة في المرتفعات، التي تشهد منذ أيام موجة برد قارس، رافقها تساقط للثلوج.
ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإن مجموعة من قرى منطقة الأطلس الكبير تعاني من "عزلة تامة"، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وصول المياه.
أما صحيفة "الصباح" فقد أوردت الأربعاء أن القرويين الذين تحاصرهم الثلوج "يواجهون مصيرهم لوحدهم"، مشيرة إلى فقدان رعاة في جبال الأطلس المتوسط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع في وزارة الداخلية ، قوله إن 26 من الرعاة الرحل هم في عداد المفقودين.
من جانبها أكدت السلطات المغربية أنه تم توزيع أغطية ومواد تموينية "لأكثر من 49 ألف عائلة داخل 22 محافظة"، ضمن عملية أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات موجة الصقيع الأخيرة.
وغالبا ما تتعرض الأراضي المغربية لموجات من الصقيع في الفترة ما بين نوفمبر وأبريل من كل عام، في حين تعيش السواحل الأطلسية، وخصوصا جنوب البلاد، شتاء أقل قسوة، ولكن منذ بداية هذا العام، شهدت مختلف أنحاء البلاد موجات متتالية من البرد القارس، لم تسلم منها حتى المناطق الصحراوية المعروفة بمناخها الجاف وقد غطت الثلوج بعض هذه المناطق في ظاهرة مناخية نادرة.
أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، في بيان الأربعاء، عن تعليق الدراسة في نحو 900 مؤسسة تعليمية، تقع غالبيتها في القرى، تفاديا للمخاطر الناجمة عن كثافة تراكم الثلوج.
وأفادت السلطات بأن الثلوج تسببت بقطع 39 طريقا الثلاثاء، ما زاد من عزلة القرى الواقعة في المرتفعات، التي تشهد منذ أيام موجة برد قارس، رافقها تساقط للثلوج.
ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإن مجموعة من قرى منطقة الأطلس الكبير تعاني من "عزلة تامة"، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وصول المياه.
أما صحيفة "الصباح" فقد أوردت الأربعاء أن القرويين الذين تحاصرهم الثلوج "يواجهون مصيرهم لوحدهم"، مشيرة إلى فقدان رعاة في جبال الأطلس المتوسط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع في وزارة الداخلية ، قوله إن 26 من الرعاة الرحل هم في عداد المفقودين.
من جانبها أكدت السلطات المغربية أنه تم توزيع أغطية ومواد تموينية "لأكثر من 49 ألف عائلة داخل 22 محافظة"، ضمن عملية أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات موجة الصقيع الأخيرة.
وغالبا ما تتعرض الأراضي المغربية لموجات من الصقيع في الفترة ما بين نوفمبر وأبريل من كل عام، في حين تعيش السواحل الأطلسية، وخصوصا جنوب البلاد، شتاء أقل قسوة، ولكن منذ بداية هذا العام، شهدت مختلف أنحاء البلاد موجات متتالية من البرد القارس، لم تسلم منها حتى المناطق الصحراوية المعروفة بمناخها الجاف وقد غطت الثلوج بعض هذه المناطق في ظاهرة مناخية نادرة.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018