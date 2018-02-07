القضاء الفرنسي يوافق على تسليم المنصف الماطري للسلطات التونسية

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وافق القضاء الفرنسي، اليوم الإربعاء 7 فيفري 2018، على قرار تسليم المنصف الماطري، والد صخر الماطري، وأحد المقربين من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، للسلطات التونسية، حيث تمت إدانته بتبييض أموال.
وأيّدت النيابة العامة بمحكمة استئناف 'ايكس آن بروفانس' تسليم الماطري مبدئيا، على أن تبدي غرفة التحقيق رأيها في القضية في 28 فيفري 2018.
ويشير الملف الذي تسلمته فرنسا إلى 3 أحكام غيابية صدرت بحق الماطري في 2012، ملفين يتصلان بتبييض أموال وتهريب قطع أثرية.
إضافة إلى مذكرتي توقيف، تعلقت الأولى، بقضية استغلال سلطة فيما صدرت الثانية في 28 سبتمبر 2011 بحق 50 شخصا من المقربين من الرئيس المخلوع في قضايا تبييض أموال ضمن "شبكة منظمة''.
وأيد المدعي العام الفرنسي، ''سيرج بوكوفيز'' تسليم الماطري في اثنين من الملفات الخمسة، لكن محاميي 'الماطري'، 'انتونان ليفي' و'اوفيليا كلود' طلبا من القضاة رفض طلب التسليم لأن ''دوافعه سياسية''.
وقال 'ليفي': "تعلم السلطات التونسية منذ 2011 بأن الماطري موجود في فرنسا لكنها استيقظت حين بات نجله صخر الماطري، الزوج السابق لإبنة الرئيس المخلوع، على وشك الحصول على جنسية السيشال''.
وأضاف، ''يقولون في تونس أنه ينبغي التحرك ضد الأب للوصول إلى الإبن''.
وندّد منصف الماطري الذي حضر الجلسة بما اعتبره "مهزلة" وقال "كل هذه الاتهامات مغلوطة، إنها مؤامرة للاستيلاء على ممتلكاتي''.
ووصل الماطري (83 عاما) إلى فرنسا في 2011 وهو يحمل إذن باللجوء والإقامة، وكان قد أعتقل في 10 جوان في ميناء مرسيليا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات التونسية.
والماطري مسؤول سابق في الجيش التونسي وكان من معارضي الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة. وقد اعتقل 10 سنوات بعد صدور حكم بإعدامه عام 1963، ثم تم تخفيف الحكم الصادر ضده، إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لمشاركته في محاولة إنقلاب، حسب ما أورده ''أوروبا 1'' الفرنسي.
وافق القضاء الفرنسي، اليوم الإربعاء 7 فيفري 2018، على قرار تسليم المنصف الماطري، والد صخر الماطري، وأحد المقربين من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، للسلطات التونسية، حيث تمت إدانته بتبييض أموال.
وأيّدت النيابة العامة بمحكمة استئناف 'ايكس آن بروفانس' تسليم الماطري مبدئيا، على أن تبدي غرفة التحقيق رأيها في القضية في 28 فيفري 2018.
ويشير الملف الذي تسلمته فرنسا إلى 3 أحكام غيابية صدرت بحق الماطري في 2012، ملفين يتصلان بتبييض أموال وتهريب قطع أثرية.
إضافة إلى مذكرتي توقيف، تعلقت الأولى، بقضية استغلال سلطة فيما صدرت الثانية في 28 سبتمبر 2011 بحق 50 شخصا من المقربين من الرئيس المخلوع في قضايا تبييض أموال ضمن "شبكة منظمة''.
وأيد المدعي العام الفرنسي، ''سيرج بوكوفيز'' تسليم الماطري في اثنين من الملفات الخمسة، لكن محاميي 'الماطري'، 'انتونان ليفي' و'اوفيليا كلود' طلبا من القضاة رفض طلب التسليم لأن ''دوافعه سياسية''.
وقال 'ليفي': "تعلم السلطات التونسية منذ 2011 بأن الماطري موجود في فرنسا لكنها استيقظت حين بات نجله صخر الماطري، الزوج السابق لإبنة الرئيس المخلوع، على وشك الحصول على جنسية السيشال''.
وأضاف، ''يقولون في تونس أنه ينبغي التحرك ضد الأب للوصول إلى الإبن''.
وندّد منصف الماطري الذي حضر الجلسة بما اعتبره "مهزلة" وقال "كل هذه الاتهامات مغلوطة، إنها مؤامرة للاستيلاء على ممتلكاتي''.
ووصل الماطري (83 عاما) إلى فرنسا في 2011 وهو يحمل إذن باللجوء والإقامة، وكان قد أعتقل في 10 جوان في ميناء مرسيليا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات التونسية.
والماطري مسؤول سابق في الجيش التونسي وكان من معارضي الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة. وقد اعتقل 10 سنوات بعد صدور حكم بإعدامه عام 1963، ثم تم تخفيف الحكم الصادر ضده، إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لمشاركته في محاولة إنقلاب، حسب ما أورده ''أوروبا 1'' الفرنسي.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018