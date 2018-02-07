خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس

تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة التونسية تفاعلا مع قرار الاتحاد الاوروبي تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول المبيضة للأموال والمموّلة للإرهاب، تقرّر وبصفة رسمية فتح ملف تمويل آلاف الجمعيات وعدد من الاحزاب السياسية الناشطة في تونس سيما منها التمويلات الاجنبية التي تحوم حولها عديد الشبهات.

كما علمت الشروق اون لاين ان الحكومة قرّرت مضاعفة مجهوداتها في الحرب على التهريب للحد منه والنزول به الى حدود نسبة لا تفوق 20 المائة من الدورة الاقتصادية للبلاد قبل موفّى جوان 2018 علما وان التقارير الرسمية تؤكد ان الاقتصاد الموازي يناهز حاليا 54 بالمائة من الدورة الاقتصادية في البلاد .