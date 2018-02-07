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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
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السياسي
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 | 21:33

قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،لليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".

وشدد المعتصمون في بيان لهم على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".

من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.

وات
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السياسي
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 | 21:33

قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،لليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".

وشدد المعتصمون في بيان لهم على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".

من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.

وات
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