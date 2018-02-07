استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات

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قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،لليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".
وشدد المعتصمون في بيان لهم على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".
من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،لليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".
وشدد المعتصمون في بيان لهم على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".
من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018