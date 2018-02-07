حالة الطقس ليوم الخميس 08 فيفري 2018

سحب تدريجيّا كثيفة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.

الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار بخليج قابس وتصل إلى 50 كلم/س.

البحر متموج فشديد الاضطراب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.