تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي

تم، عشية اليوم الاربعاء، انتخاب الأعضاء التسعة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، الذين جددوا الثقة في النقابي علي بوبكر لتولي الرئاسة، وذلك في أعقاب المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي المنعقد تحت شعار "الوفاء للشهداء والاخلاص للعمال والولاء لتونس والانتصار لفلسطين، الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم باشراف الامين العام للمنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي.

وقد ترشح لعضوية المكتب الجهوي للاتحاد بقبلي أكثر من عشرين نقابيا من مختلف القطاعات انسحب عدد منهم قبل انطلاق عملية الاقتراع ليظل في قائمة المترشحين 11 مترشحا انتخب تسعة منهم في المكتب الجديد.

وفي تصريح ل (وات) عبر الرئيس الجديد للاتحاد الجهوي، علي بوبكر، عن الامل في أن يتوفق في خدمة قضايا الجهة، وأن يواصل الاتحاد مسيرته في الدفاع عن حقوق العمال والقضايا الوطنية والدولية العادلة، داعيا إلى التفاف الجميع حول مصلحة الجهة.