مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاربعاء مفاجأة كبيرة، قبل مواجهة فالنسيا غدًا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "مستايا" علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز البلوجرانا بهدف دون رد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بيكيه شارك في التدريبات الجماعية اليوم بالرغم من معاناته من بعض الآلام في الركبة.

وكان إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة قد أعلن في المؤتمر الصحفي اليوم، أن موقف بيكيه من المشاركة غدًا تحسمه الفحوصات الجديدة.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن بيكيه قد يلعب غدًا أمام فالنسيا بعد مشاركته في تدريبات البارسا اليوم.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها بأن فالفيردي سيقرر في نهاية التدريبات، مصير بيكيه من المشاركة أمام الخفافيش.

المصدر: كووورة