الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018 | 20:32

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

شهدت مدينة المتلوي جولات عديدة من المفاوضات بين المعتصمين والجهات الرسمية وممثلين عن شركة فسفاط قفصة وقد أسفرت هذه المفاوضات على جملة من المقترحات من قبل المعتصمين بخصوص التشغيل الانتداب صلب الشركة وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه المقترحات ستعرض على وزير الطاقة والمناجم  ليتم النظر فيها قريبا وحسب مصدر أمني أكد الشروق اون لاين ان عدد المعتصمين انخفض ولا تزال الخيمات منتصبة أمام مختلف مصالح الشرطة ومواقع الإنتاج .

 وللاشارة فإن كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي قام بزيارة لمدينة قفصة منذ الأسبوع الماضي من أجل البحث عن حلول مع المعتصمين والجهات المعنية ويبقى رفع الاعتصامات كليا رهين رد وزارة الطاقة والمناجم على مقترحات المعتصمين

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018 | 20:32

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

شهدت مدينة المتلوي جولات عديدة من المفاوضات بين المعتصمين والجهات الرسمية وممثلين عن شركة فسفاط قفصة وقد أسفرت هذه المفاوضات على جملة من المقترحات من قبل المعتصمين بخصوص التشغيل الانتداب صلب الشركة وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه المقترحات ستعرض على وزير الطاقة والمناجم  ليتم النظر فيها قريبا وحسب مصدر أمني أكد الشروق اون لاين ان عدد المعتصمين انخفض ولا تزال الخيمات منتصبة أمام مختلف مصالح الشرطة ومواقع الإنتاج .

 وللاشارة فإن كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي قام بزيارة لمدينة قفصة منذ الأسبوع الماضي من أجل البحث عن حلول مع المعتصمين والجهات المعنية ويبقى رفع الاعتصامات كليا رهين رد وزارة الطاقة والمناجم على مقترحات المعتصمين

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿