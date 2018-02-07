بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

شهدت مدينة المتلوي جولات عديدة من المفاوضات بين المعتصمين والجهات الرسمية وممثلين عن شركة فسفاط قفصة وقد أسفرت هذه المفاوضات على جملة من المقترحات من قبل المعتصمين بخصوص التشغيل الانتداب صلب الشركة وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه المقترحات ستعرض على وزير الطاقة والمناجم ليتم النظر فيها قريبا وحسب مصدر أمني أكد الشروق اون لاين ان عدد المعتصمين انخفض ولا تزال الخيمات منتصبة أمام مختلف مصالح الشرطة ومواقع الإنتاج .

وللاشارة فإن كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي قام بزيارة لمدينة قفصة منذ الأسبوع الماضي من أجل البحث عن حلول مع المعتصمين والجهات المعنية ويبقى رفع الاعتصامات كليا رهين رد وزارة الطاقة والمناجم على مقترحات المعتصمين