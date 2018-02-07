الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
شلغوم: التداين نتيجة لسياسات متراكمة ولا يمكن معالجته بشكل فوري بقرار إداري أو سياسي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
شلغوم: التداين نتيجة لسياسات متراكمة ولا يمكن معالجته بشكل فوري بقرار إداري أو سياسي
07 فيفري 2018 | 20:20

قال وزير المالية محمد رضا شلغوم أن "التداين لا يمكن أن يكون خيارا بل نتيجة لسياسات تراكمية لايمكن معالجتها بشكل فوري بقرار سياسي أو إداري".

وتابع شلغوم في ردّه، الأربعاء، على تساؤلات النواب في إطار جلسة عامة تم خلالها مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي أصدره البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون أورو (حوالي 2060 مليون دينار) منذ 17 فيفري 2017، "أن معالجة المديونية في تونس يتطلب وضع مسار لذلك في إطار وفاق وطني. واعتبر أن توجه الدولة نحو الإقتراض يأتي أساسا بدافع تمويل الميزانية ودفع الإقتصاد.

وأوضح أن هذه الميزانية تشهد ضغوطا مع تفاقم كتلة الأجور، التي تستدعي المراجعة، مشيرا في هذا السياق، إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بحثّ الموظفين على المغادرة الطوعية وتخصيص موارد مالية إضافية لذلك بهدف التخفيف من ضغط الأجور. وأشار، أيضا، إلى منظومة الدعم وما تشكله من عبء على الميزانية مشددا على ضرورة التحكم في كلفة تدخل الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وبين أن دعم المحروقات، التي زادت أسعارها بالسوق العالمية، يشكل عبئا اخر وأكّد على أهمية الفصل في هذه الإشكالية والإتفاق حول خيار التداين الإضافي لتغطية فارق إرتفاع الأسعار أو تقاسم زيادة الكلفة مع المستهلك.

وأشار إلى أن جزء كبيرا من مصاريف الدولة موجه لاستخلاص الديون والمقدرة لسنة 2018 بنحو 7972 مليون دينار.

   ولفت إلى سعي الحكومة للتقليص من المديونية من خلال قانون المالية لسنة 2018 ووضع رؤية مستقبلية، قابلة للتنفيذ، للتخفيض في عجز الميزانية لتمر من 1ر6 بالمائة سنة 2017 إلى 9ر4 بالمائة على أن لاتتجاوز 3 بالمائة في أفق سنة 2020.

   وشدد الوزير على العمل لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتطوير الصادرات ودعم المنتوج السياحي للحد من الإقتراض الخارجي وبالتالي توفير الموارد الضرورية من العملة الصعبة نظرا لتقلص احتياطات البلاد إلى 84 يوم توريد يمكن أن تتدحرج، حسب رأيه، إلى مستوى 79 يوما خلال الفترة القادمة مما يحتم اللجوء إلى قروض إضافية.

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
شلغوم: التداين نتيجة لسياسات متراكمة ولا يمكن معالجته بشكل فوري بقرار إداري أو سياسي
07 فيفري 2018 | 20:20

قال وزير المالية محمد رضا شلغوم أن "التداين لا يمكن أن يكون خيارا بل نتيجة لسياسات تراكمية لايمكن معالجتها بشكل فوري بقرار سياسي أو إداري".

وتابع شلغوم في ردّه، الأربعاء، على تساؤلات النواب في إطار جلسة عامة تم خلالها مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي أصدره البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون أورو (حوالي 2060 مليون دينار) منذ 17 فيفري 2017، "أن معالجة المديونية في تونس يتطلب وضع مسار لذلك في إطار وفاق وطني. واعتبر أن توجه الدولة نحو الإقتراض يأتي أساسا بدافع تمويل الميزانية ودفع الإقتصاد.

وأوضح أن هذه الميزانية تشهد ضغوطا مع تفاقم كتلة الأجور، التي تستدعي المراجعة، مشيرا في هذا السياق، إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بحثّ الموظفين على المغادرة الطوعية وتخصيص موارد مالية إضافية لذلك بهدف التخفيف من ضغط الأجور. وأشار، أيضا، إلى منظومة الدعم وما تشكله من عبء على الميزانية مشددا على ضرورة التحكم في كلفة تدخل الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وبين أن دعم المحروقات، التي زادت أسعارها بالسوق العالمية، يشكل عبئا اخر وأكّد على أهمية الفصل في هذه الإشكالية والإتفاق حول خيار التداين الإضافي لتغطية فارق إرتفاع الأسعار أو تقاسم زيادة الكلفة مع المستهلك.

وأشار إلى أن جزء كبيرا من مصاريف الدولة موجه لاستخلاص الديون والمقدرة لسنة 2018 بنحو 7972 مليون دينار.

   ولفت إلى سعي الحكومة للتقليص من المديونية من خلال قانون المالية لسنة 2018 ووضع رؤية مستقبلية، قابلة للتنفيذ، للتخفيض في عجز الميزانية لتمر من 1ر6 بالمائة سنة 2017 إلى 9ر4 بالمائة على أن لاتتجاوز 3 بالمائة في أفق سنة 2020.

   وشدد الوزير على العمل لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتطوير الصادرات ودعم المنتوج السياحي للحد من الإقتراض الخارجي وبالتالي توفير الموارد الضرورية من العملة الصعبة نظرا لتقلص احتياطات البلاد إلى 84 يوم توريد يمكن أن تتدحرج، حسب رأيه، إلى مستوى 79 يوما خلال الفترة القادمة مما يحتم اللجوء إلى قروض إضافية.

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿