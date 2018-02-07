المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

سلمت، اليوم الاربعاء، تشكيلة عسكرية بالحدود التونسية بالمنطقة العازلة بولاية تطاوين 4 ليبيين للحرس الوطني بعد ان قبضت عليهم ببئر الزار، وفق ما اكده مصدر أمني ل"الشروق اون لاين".

وأوضح مصدرنا، أن المقبوض عليهم كانوا دون وثائق هوية وقد تسللوا الى صحراء تطاوين للبحث عن الكمأ (الترفاس) مضيفا انه تم الاحتفاظ بهم لمزيد التحقيق معهم.