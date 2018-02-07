كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"

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انتزع الترجي الرياضي صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة من النجم الساحلي اثر فوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة التتويج.
وتصدر فريق "الاصفر والاحمر" طليعة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة على النجم الساحلي الذي تكبد الهزيمة على ارضه امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3
وفي ما يلي النتائج والترتيب
الترجي الرياضي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-2
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3
الترتيب
1-االترجي الرياضي 6
2-النجم الساحلي 5
3-النادي الصفاقسي 5
4- سعيدية سيدي بوسعيد 2
انتزع الترجي الرياضي صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة من النجم الساحلي اثر فوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة التتويج.
وتصدر فريق "الاصفر والاحمر" طليعة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة على النجم الساحلي الذي تكبد الهزيمة على ارضه امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3
وفي ما يلي النتائج والترتيب
الترجي الرياضي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-2
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3
الترتيب
1-االترجي الرياضي 6
2-النجم الساحلي 5
3-النادي الصفاقسي 5
4- سعيدية سيدي بوسعيد 2
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018