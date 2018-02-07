كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انتزع الترجي الرياضي صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة من النجم الساحلي اثر فوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي لحساب الجولة الثالثة لمرحلة التتويج.

وتصدر فريق "الاصفر والاحمر" طليعة الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة على النجم الساحلي الذي تكبد الهزيمة على ارضه امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3

وفي ما يلي النتائج والترتيب

الترجي الرياضي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-2

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-3

الترتيب

1-االترجي الرياضي 6

2-النجم الساحلي 5

3-النادي الصفاقسي 5

4- سعيدية سيدي بوسعيد 2

وات