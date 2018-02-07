رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية

-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
سيكون سكان مدينة وهران الجزائرية على موعد مع الصالون الدولي الأول للكاريكاتير، الرسم الصحفي والفكاهي وهذا من 05 إلى 12 ماي المقبل. صاحب هذه الفكرة فرحاوي نور اليقين، الصحفي والرسام الكاريكاتيري، أراد أن يعطي نفسا جديدا لهذا النوع من الفن وكذا إبراز جمالية مدينة وهران في ظل التحضيرات للألعاب المتوسطية المبرمجة لسنة 2021.
وأوضح فرحاوي نور اليقين رئيس لجنة التنظيم أن هذا الصالون المقرر تنظيمه بمتحف الفنون المعاصرة "المامو" سيشهد مشاركة أبرز الأسماء الوطنية والدولية في فن الكاريكاتير والذي سيبلغ عددهم الثلاثين رساما نذكر من بينهم "هشام لو إيك" من جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، "باقي بوخالفة" من يومية "الشروق" الجزائرية ، "أمين لبتر"، "جمال لونيس"، "أحمد مجاني"، الإسباني "كاب دي فيا" من جريدة "لا فون قواردية"، الكندي "جيبادو" من جريدة "لو دروا"، الأمريكي "بات بيقل" من جريدة "سالت لاك تريبون" والمغربي "ناجي بن ناجي" والذين سيضعون بصمتهم عبر مشاركتهم بما يفوق 600 رسم أي بمعدل 6 رسومات لكل مشارك وهذا تحت عنوان "وهران 2021" بالإضافة إلى مشاركة ضيف الشرف الرسام الكاريكاتيري التونسي رشيد رحموني من يومية "الشروق" التونسية.
ونشير إلى أن الغاية المرجوة من هذا الحدث هو استقطاب نخبة كبيرة من الكاريكاتيريين الجزائريين والأجانب لعرض أعمالهم الفنية. كما سوف تبرمج في إطار هذا الصالون محاضرات، نقاشات، ورشات فنية وتبادل الخبرات.
سيكون سكان مدينة وهران الجزائرية على موعد مع الصالون الدولي الأول للكاريكاتير، الرسم الصحفي والفكاهي وهذا من 05 إلى 12 ماي المقبل. صاحب هذه الفكرة فرحاوي نور اليقين، الصحفي والرسام الكاريكاتيري، أراد أن يعطي نفسا جديدا لهذا النوع من الفن وكذا إبراز جمالية مدينة وهران في ظل التحضيرات للألعاب المتوسطية المبرمجة لسنة 2021.
وأوضح فرحاوي نور اليقين رئيس لجنة التنظيم أن هذا الصالون المقرر تنظيمه بمتحف الفنون المعاصرة "المامو" سيشهد مشاركة أبرز الأسماء الوطنية والدولية في فن الكاريكاتير والذي سيبلغ عددهم الثلاثين رساما نذكر من بينهم "هشام لو إيك" من جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، "باقي بوخالفة" من يومية "الشروق" الجزائرية ، "أمين لبتر"، "جمال لونيس"، "أحمد مجاني"، الإسباني "كاب دي فيا" من جريدة "لا فون قواردية"، الكندي "جيبادو" من جريدة "لو دروا"، الأمريكي "بات بيقل" من جريدة "سالت لاك تريبون" والمغربي "ناجي بن ناجي" والذين سيضعون بصمتهم عبر مشاركتهم بما يفوق 600 رسم أي بمعدل 6 رسومات لكل مشارك وهذا تحت عنوان "وهران 2021" بالإضافة إلى مشاركة ضيف الشرف الرسام الكاريكاتيري التونسي رشيد رحموني من يومية "الشروق" التونسية.
ونشير إلى أن الغاية المرجوة من هذا الحدث هو استقطاب نخبة كبيرة من الكاريكاتيريين الجزائريين والأجانب لعرض أعمالهم الفنية. كما سوف تبرمج في إطار هذا الصالون محاضرات، نقاشات، ورشات فنية وتبادل الخبرات.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018