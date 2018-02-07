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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
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الأولى
رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018 | 19:33

سيكون سكان مدينة وهران الجزائرية على موعد مع الصالون الدولي الأول للكاريكاتير، الرسم الصحفي والفكاهي وهذا من 05 إلى 12 ماي المقبل. صاحب هذه الفكرة فرحاوي نور اليقين، الصحفي والرسام الكاريكاتيري، أراد أن يعطي نفسا جديدا لهذا النوع من الفن وكذا إبراز جمالية مدينة وهران في ظل التحضيرات للألعاب المتوسطية المبرمجة لسنة 2021.

وأوضح فرحاوي نور اليقين رئيس لجنة التنظيم أن هذا الصالون المقرر تنظيمه بمتحف الفنون المعاصرة "المامو" سيشهد مشاركة أبرز الأسماء الوطنية والدولية في فن الكاريكاتير والذي سيبلغ عددهم الثلاثين رساما نذكر من بينهم "هشام لو إيك" من جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، "باقي بوخالفة" من يومية "الشروق" الجزائرية ، "أمين لبتر"، "جمال لونيس"، "أحمد مجاني"، الإسباني "كاب دي فيا" من جريدة "لا فون قواردية"، الكندي "جيبادو" من جريدة "لو دروا"، الأمريكي "بات بيقل" من جريدة "سالت لاك تريبون" والمغربي "ناجي بن ناجي" والذين سيضعون بصمتهم عبر مشاركتهم بما يفوق 600 رسم أي بمعدل 6 رسومات لكل مشارك وهذا تحت عنوان "وهران 2021" بالإضافة إلى مشاركة ضيف الشرف الرسام الكاريكاتيري التونسي  رشيد رحموني من يومية "الشروق" التونسية.

ونشير إلى أن الغاية المرجوة من هذا الحدث هو استقطاب نخبة كبيرة من الكاريكاتيريين الجزائريين والأجانب لعرض أعمالهم الفنية. كما سوف تبرمج في إطار هذا الصالون محاضرات، نقاشات، ورشات فنية وتبادل الخبرات.

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الأولى
رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018 | 19:33

سيكون سكان مدينة وهران الجزائرية على موعد مع الصالون الدولي الأول للكاريكاتير، الرسم الصحفي والفكاهي وهذا من 05 إلى 12 ماي المقبل. صاحب هذه الفكرة فرحاوي نور اليقين، الصحفي والرسام الكاريكاتيري، أراد أن يعطي نفسا جديدا لهذا النوع من الفن وكذا إبراز جمالية مدينة وهران في ظل التحضيرات للألعاب المتوسطية المبرمجة لسنة 2021.

وأوضح فرحاوي نور اليقين رئيس لجنة التنظيم أن هذا الصالون المقرر تنظيمه بمتحف الفنون المعاصرة "المامو" سيشهد مشاركة أبرز الأسماء الوطنية والدولية في فن الكاريكاتير والذي سيبلغ عددهم الثلاثين رساما نذكر من بينهم "هشام لو إيك" من جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، "باقي بوخالفة" من يومية "الشروق" الجزائرية ، "أمين لبتر"، "جمال لونيس"، "أحمد مجاني"، الإسباني "كاب دي فيا" من جريدة "لا فون قواردية"، الكندي "جيبادو" من جريدة "لو دروا"، الأمريكي "بات بيقل" من جريدة "سالت لاك تريبون" والمغربي "ناجي بن ناجي" والذين سيضعون بصمتهم عبر مشاركتهم بما يفوق 600 رسم أي بمعدل 6 رسومات لكل مشارك وهذا تحت عنوان "وهران 2021" بالإضافة إلى مشاركة ضيف الشرف الرسام الكاريكاتيري التونسي  رشيد رحموني من يومية "الشروق" التونسية.

ونشير إلى أن الغاية المرجوة من هذا الحدث هو استقطاب نخبة كبيرة من الكاريكاتيريين الجزائريين والأجانب لعرض أعمالهم الفنية. كما سوف تبرمج في إطار هذا الصالون محاضرات، نقاشات، ورشات فنية وتبادل الخبرات.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
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خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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