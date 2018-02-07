إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا

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كشف وزير الخارجية الفرنسي و الشؤون الأوروبية " جون إيف لو دريان " صباح اليوم الأربعاء عن اعتقال قوات الأكراد في سوريا 100 إرهابي فرنسي شمال شرق سوريا، كانوا يحاربون في صفوف تنظيم داعش الارهابي هذا الأخير تم الإعلان مؤخرا بأنه تمت هزيمته في المنطقة في الوقت الذي يثير الحديث عن هؤلاء الإرهابيين في فرنسا ووضعهم الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية وأصبح يؤرق حتى وزراء حكومة ماكرون .
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية على قناة " بي أف آم تي في " أن عدد الاعتقالات يتعلق بالموقوفين من قبل القوات الكردية فقط و أن هؤلاء ستتم محاكمتهم هناك على مستوى الجهات القضائية المحلية المختصة قائلا بأنه لا تزال التحريات جارية بغية ضبط فرنسا العدد الحقيقي لرعاياها على مسارح القتال كون الحرب لم تنته بعد .
وأردف وزير الخارجية بأن فرنسا لا تنوي إرجاع هؤلاء إلى فرنسا لأنهم يعتبرون أعداء بالنسبة لفرنسا قائلا" موقف الحكومة واضح من هذه الجهة ،إنهم أشخاص اقترفوا أفعالا بربرية . أشخاص هاجموا القوات الكردية و العراقية و خاتمتهم يجب أن تكون على يد الذين حاربوهم ."
لكن في المقابل تسعى فرنسا جاهدة إلى جلب أطفال هؤلاء الفرنسيين بمساعدة الصليب الأحمر حسبما أكده جون إيفل ودريان.
كشف وزير الخارجية الفرنسي و الشؤون الأوروبية " جون إيف لو دريان " صباح اليوم الأربعاء عن اعتقال قوات الأكراد في سوريا 100 إرهابي فرنسي شمال شرق سوريا، كانوا يحاربون في صفوف تنظيم داعش الارهابي هذا الأخير تم الإعلان مؤخرا بأنه تمت هزيمته في المنطقة في الوقت الذي يثير الحديث عن هؤلاء الإرهابيين في فرنسا ووضعهم الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية وأصبح يؤرق حتى وزراء حكومة ماكرون .
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية على قناة " بي أف آم تي في " أن عدد الاعتقالات يتعلق بالموقوفين من قبل القوات الكردية فقط و أن هؤلاء ستتم محاكمتهم هناك على مستوى الجهات القضائية المحلية المختصة قائلا بأنه لا تزال التحريات جارية بغية ضبط فرنسا العدد الحقيقي لرعاياها على مسارح القتال كون الحرب لم تنته بعد .
وأردف وزير الخارجية بأن فرنسا لا تنوي إرجاع هؤلاء إلى فرنسا لأنهم يعتبرون أعداء بالنسبة لفرنسا قائلا" موقف الحكومة واضح من هذه الجهة ،إنهم أشخاص اقترفوا أفعالا بربرية . أشخاص هاجموا القوات الكردية و العراقية و خاتمتهم يجب أن تكون على يد الذين حاربوهم ."
لكن في المقابل تسعى فرنسا جاهدة إلى جلب أطفال هؤلاء الفرنسيين بمساعدة الصليب الأحمر حسبما أكده جون إيفل ودريان.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018