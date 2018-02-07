إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا

كشف وزير الخارجية الفرنسي و الشؤون الأوروبية " جون إيف لو دريان " صباح اليوم الأربعاء عن اعتقال قوات الأكراد في سوريا 100 إرهابي فرنسي شمال شرق سوريا، كانوا يحاربون في صفوف تنظيم داعش الارهابي هذا الأخير تم الإعلان مؤخرا بأنه تمت هزيمته في المنطقة في الوقت الذي يثير الحديث عن هؤلاء الإرهابيين في فرنسا ووضعهم الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية وأصبح يؤرق حتى وزراء حكومة ماكرون .

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية على قناة " بي أف آم تي في " أن عدد الاعتقالات يتعلق بالموقوفين من قبل القوات الكردية فقط و أن هؤلاء ستتم محاكمتهم هناك على مستوى الجهات القضائية المحلية المختصة قائلا بأنه لا تزال التحريات جارية بغية ضبط فرنسا العدد الحقيقي لرعاياها على مسارح القتال كون الحرب لم تنته بعد .

وأردف وزير الخارجية بأن فرنسا لا تنوي إرجاع هؤلاء إلى فرنسا لأنهم يعتبرون أعداء بالنسبة لفرنسا قائلا" موقف الحكومة واضح من هذه الجهة ،إنهم أشخاص اقترفوا أفعالا بربرية . أشخاص هاجموا القوات الكردية و العراقية و خاتمتهم يجب أن تكون على يد الذين حاربوهم ."

لكن في المقابل تسعى فرنسا جاهدة إلى جلب أطفال هؤلاء الفرنسيين بمساعدة الصليب الأحمر حسبما أكده جون إيفل ودريان.

وكالات