شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ

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أكدت اللجنة التنفيذية لشركة فسفاط قفصة شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ، التي أنجزتها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك خلال إجتماعها اليوم الأربعاء بالمقر الإجتماعي بقفصة لتدارس الوضع الحالي وتداعياته والنظر في الحلول الممكنة لإستعادة نشاط الشركة .
كما أكدت إلتزام الشركة بما جاء في بلاغ وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على إثر جلسة العمل بتاريخ 31 جانفي 2018 مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة والمتعلقة بالتدقيق في النتائج المعلنة للمناظرة .
وأشارت إلى خطورة ما آلت إليه الأمور من شلل تام لنشاطها مما يهدد قدرتها وشركات القطاع على الإيفاء بالتزامالتها وتعهداتها المالية، معربة عن إستنكارها من الحملة المغرضة التي تستهدف مصداقية الشركة من خلال ترويج المغالطات والإشاعات التي من شأنها أن تساهم في توتير المناخ العام في الجهة.
وذكرت اللجنة في بيان لها إثر الإجتماع، بما تقوم به الشركة من دعم لفائدة الجهة في جميع المجالات ومن أهمها إنتداب 8 آلاف عون منذ سنة 2011 ورصد 60 مليون دينار لفائدة المشاريع التنموية بالجهة ، فضلا عن مساهمتها الدائمة في صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية وشركة القطب التنموي بقفصة، ودعمها المتواصل للعمل الجمعياتي.
ودعت اللجنة في بيانها المحتجين إلى تغليب صوت الحكمة ورفع الإعتصامات عن مواقع الإنتاج حتى تستعيد الشركة نشاطها بصورة دائمة وطبيعية وتبقى رافدا للحياة بالجهة وداعمة للتنمية الجهوية.
أكدت اللجنة التنفيذية لشركة فسفاط قفصة شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ، التي أنجزتها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك خلال إجتماعها اليوم الأربعاء بالمقر الإجتماعي بقفصة لتدارس الوضع الحالي وتداعياته والنظر في الحلول الممكنة لإستعادة نشاط الشركة .
كما أكدت إلتزام الشركة بما جاء في بلاغ وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على إثر جلسة العمل بتاريخ 31 جانفي 2018 مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة والمتعلقة بالتدقيق في النتائج المعلنة للمناظرة .
وأشارت إلى خطورة ما آلت إليه الأمور من شلل تام لنشاطها مما يهدد قدرتها وشركات القطاع على الإيفاء بالتزامالتها وتعهداتها المالية، معربة عن إستنكارها من الحملة المغرضة التي تستهدف مصداقية الشركة من خلال ترويج المغالطات والإشاعات التي من شأنها أن تساهم في توتير المناخ العام في الجهة.
وذكرت اللجنة في بيان لها إثر الإجتماع، بما تقوم به الشركة من دعم لفائدة الجهة في جميع المجالات ومن أهمها إنتداب 8 آلاف عون منذ سنة 2011 ورصد 60 مليون دينار لفائدة المشاريع التنموية بالجهة ، فضلا عن مساهمتها الدائمة في صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية وشركة القطب التنموي بقفصة، ودعمها المتواصل للعمل الجمعياتي.
ودعت اللجنة في بيانها المحتجين إلى تغليب صوت الحكمة ورفع الإعتصامات عن مواقع الإنتاج حتى تستعيد الشركة نشاطها بصورة دائمة وطبيعية وتبقى رافدا للحياة بالجهة وداعمة للتنمية الجهوية.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018