مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تمكنت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بمساكن من ولاية سوسة من إلقاء القبض على شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة و حجزت طيور نادرة يستغلها لجلب طيور اخرى بغاية بيعها وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف و فتح بحث تحقيقي في الغرض.