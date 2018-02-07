ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟ ‎

تونس - الشروق اون لاين:

افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه عقد جلسة عمل يوم أمس الثلاثاء 6 فيفري 2018 مع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات تم التحاور خلالها حول مشاغل قضاة الدائرة وظروف العمل بها .

وقد انتهى اللقاء الى مقترحات وحلول بناءة لمختلف المشاغل التي تم استعراضها اتفق الطرفان انها ستكون موضوع متابعة من أجل تفعيلها في المرحلة القادمة وعلى مواصلة التشاور والحوار بشكل عام بخصوص كل مشاغل قضاة الدائرة وسير العمل بها مع المجلس القطاعي للجمعية بالدائرة ومع المكتب التنفيذي.