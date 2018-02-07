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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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سخر من المرضى في "فيديو": احالة طبيب على مجلس التأديب
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الأولى
سخر من المرضى في "فيديو": احالة طبيب على مجلس التأديب
07 فيفري 2018 | 18:21

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي:

علمت "الشروق" اونلاين انه ينتظر ان يحال طالب الطب الذي تهكم على المرضى وسخر من تصرفاتهم وكلامهم في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على مجلس التأديب فيما عبر هذا الاخير عن ندمه عمّا اقترفه في حق المرضى من اهانة مقصودة وافشاء لأسرارهم واعتبر عميد الاطباء ان ما فعله يتنافى واخلاقيات الطب كمهنة نبيلة تسهر على علاج المرضى والتخفيف من آلامهم.

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سخر من المرضى في "فيديو": احالة طبيب على مجلس التأديب
07 فيفري 2018 | 18:21

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي:

علمت "الشروق" اونلاين انه ينتظر ان يحال طالب الطب الذي تهكم على المرضى وسخر من تصرفاتهم وكلامهم في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على مجلس التأديب فيما عبر هذا الاخير عن ندمه عمّا اقترفه في حق المرضى من اهانة مقصودة وافشاء لأسرارهم واعتبر عميد الاطباء ان ما فعله يتنافى واخلاقيات الطب كمهنة نبيلة تسهر على علاج المرضى والتخفيف من آلامهم.

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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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