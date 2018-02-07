سخر من المرضى في "فيديو": احالة طبيب على مجلس التأديب

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي:

علمت "الشروق" اونلاين انه ينتظر ان يحال طالب الطب الذي تهكم على المرضى وسخر من تصرفاتهم وكلامهم في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على مجلس التأديب فيما عبر هذا الاخير عن ندمه عمّا اقترفه في حق المرضى من اهانة مقصودة وافشاء لأسرارهم واعتبر عميد الاطباء ان ما فعله يتنافى واخلاقيات الطب كمهنة نبيلة تسهر على علاج المرضى والتخفيف من آلامهم.