سوسة: تدشين قنصلية شرفية لدولة ليتوانيا

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تم ظهر اليوم افتتاح قنصلية شرفية لدولة ليتوانيا في سوسة بحضور والي الجهة والوزير المكلف بالخارجية الليتوانية وسفير ليتوانيا في باريس حيث تم تكليف مجدي الشعبوني قنصل شرفي.

وقد أكد الشعبوني" للشروق اون لاين " أنه تم اختيار سوسة لما تتمتع به من موقع استراتيجي هام يساعد عل دعم السياحة والتكنولوجيا بين البلدين وللاشارة فإن هذه القنصلية الشرفية الثانية بعد أن تم فتح الأولى أمس في تونس العاصمة.