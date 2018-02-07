تفكيك خلية إرهابية تنشط بحي التضامن

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكنت يوم امس 06 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 08 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 04 منهم.
وبالتحري معهم من طرف الفرقة المذكورة اعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيري وتمّ استقطابهم من طرف عنصر إرهابي (متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية ببلد مجاور) الذي حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
كما أثبتت التحريات أن العنصر الإرهابي المشار إليه قام سنة 2012 باستقطاب 04 عناصر تكفيرية ضمن الخلية أصيلي المنطقة (بحالة فرار) وساعدهم على التحول إلى البلد المجاور المذكور حيث التحقوا باحد معسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية على استعمال السلاح وفنون القتال.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج العناصر الأربعة المتحصنة بالفرار بالتفتيش.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكنت يوم امس 06 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 08 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 04 منهم.
وبالتحري معهم من طرف الفرقة المذكورة اعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيري وتمّ استقطابهم من طرف عنصر إرهابي (متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية ببلد مجاور) الذي حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
كما أثبتت التحريات أن العنصر الإرهابي المشار إليه قام سنة 2012 باستقطاب 04 عناصر تكفيرية ضمن الخلية أصيلي المنطقة (بحالة فرار) وساعدهم على التحول إلى البلد المجاور المذكور حيث التحقوا باحد معسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية على استعمال السلاح وفنون القتال.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج العناصر الأربعة المتحصنة بالفرار بالتفتيش.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018