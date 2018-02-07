تفكيك خلية إرهابية تنشط بحي التضامن

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكنت يوم امس 06 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 08 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 04 منهم.

وبالتحري معهم من طرف الفرقة المذكورة اعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيري وتمّ استقطابهم من طرف عنصر إرهابي (متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية ببلد مجاور) الذي حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

كما أثبتت التحريات أن العنصر الإرهابي المشار إليه قام سنة 2012 باستقطاب 04 عناصر تكفيرية ضمن الخلية أصيلي المنطقة (بحالة فرار) وساعدهم على التحول إلى البلد المجاور المذكور حيث التحقوا باحد معسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية على استعمال السلاح وفنون القتال.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج العناصر الأربعة المتحصنة بالفرار بالتفتيش.