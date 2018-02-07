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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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حجز مخطوط قديم مكتوب بماء الذهب ذو قيمة اثرية وتاريخية
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الأولى
حجز مخطوط قديم مكتوب بماء الذهب ذو قيمة اثرية وتاريخية
07 فيفري 2018 | 17:28

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من حجز مخطوط طوله حوالي متر و93 صم.

وبالتنسيق مع خبيرة تابعة للمعهد الوطني للتراث أكدت أنه مخطوط فريد من نوعه ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة يعود إلى حقبة تاريخية قديمة تفوق 300 سنة وهو عبارة عن طقوس وعادات يهودية خلال الاحتفالات الدينية.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بـ 03 أشخاص الذين عرضوا المخطوط للبيع مقابل 700 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانضمام ضمن شبكة مختصة في الإتجار الغير المشروع في الآثار".

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الأولى
حجز مخطوط قديم مكتوب بماء الذهب ذو قيمة اثرية وتاريخية
07 فيفري 2018 | 17:28

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من حجز مخطوط طوله حوالي متر و93 صم.

وبالتنسيق مع خبيرة تابعة للمعهد الوطني للتراث أكدت أنه مخطوط فريد من نوعه ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة يعود إلى حقبة تاريخية قديمة تفوق 300 سنة وهو عبارة عن طقوس وعادات يهودية خلال الاحتفالات الدينية.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بـ 03 أشخاص الذين عرضوا المخطوط للبيع مقابل 700 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانضمام ضمن شبكة مختصة في الإتجار الغير المشروع في الآثار".

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وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
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خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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