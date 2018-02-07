حجز مخطوط قديم مكتوب بماء الذهب ذو قيمة اثرية وتاريخية

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من حجز مخطوط طوله حوالي متر و93 صم.

وبالتنسيق مع خبيرة تابعة للمعهد الوطني للتراث أكدت أنه مخطوط فريد من نوعه ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة يعود إلى حقبة تاريخية قديمة تفوق 300 سنة وهو عبارة عن طقوس وعادات يهودية خلال الاحتفالات الدينية.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بـ 03 أشخاص الذين عرضوا المخطوط للبيع مقابل 700 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانضمام ضمن شبكة مختصة في الإتجار الغير المشروع في الآثار".