حجز مخطوط قديم مكتوب بماء الذهب ذو قيمة اثرية وتاريخية

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من حجز مخطوط طوله حوالي متر و93 صم.
وبالتنسيق مع خبيرة تابعة للمعهد الوطني للتراث أكدت أنه مخطوط فريد من نوعه ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة يعود إلى حقبة تاريخية قديمة تفوق 300 سنة وهو عبارة عن طقوس وعادات يهودية خلال الاحتفالات الدينية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بـ 03 أشخاص الذين عرضوا المخطوط للبيع مقابل 700 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانضمام ضمن شبكة مختصة في الإتجار الغير المشروع في الآثار".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من حجز مخطوط طوله حوالي متر و93 صم.
وبالتنسيق مع خبيرة تابعة للمعهد الوطني للتراث أكدت أنه مخطوط فريد من نوعه ذو قيمة أثرية وتاريخية هامة باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة يعود إلى حقبة تاريخية قديمة تفوق 300 سنة وهو عبارة عن طقوس وعادات يهودية خلال الاحتفالات الدينية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بـ 03 أشخاص الذين عرضوا المخطوط للبيع مقابل 700 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "الانضمام ضمن شبكة مختصة في الإتجار الغير المشروع في الآثار".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018