وزير الصناعة يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي لشمال افريقيا ببرلين

شارك وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني في فعاليات المنتدى الاقتصادي لشمال افريقيا الذي ينعقد ايام 6 و 7 فيفري الجاري بالعاصمة الالمانية برلين.

و خلال مداخلته في افتتاح هذا المنتدى، شدد الوزير على ضرورة مزيد تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين بلدان شمال افريقيا و الدول الاوروبية و ذلك قصد ايجاد الحلول للمشاغل المشتركة التي تجمع الطرفين مؤكدا العزم على توفير كل الظروف المناسبة للاستثمارات الخارجية والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أفضل .

وأشار الوزير في نفس السياق، الى تطوّر المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة الأخيرة مبرزا الآفاق المتاحة لمزيد النهوض بها في ضوء الإصلاحات التي شرعت حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذها.

هذا و قد شارك سليم الفرياني خلال هذا المنتدى في ورشة عمل حول قطاع مكونات السيارات، حيث اكد على اهميته سيما و انه يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الواعدة التي مكنت تونس من تحقيق مؤشرات جد ايجابية و احتلال مرتبة متميزة على الصعيد العالمي في هذا المجال، وهو ما من شانه أن يساهم في دفع الحركة الاقتصادية وخلق النمو وبعث مواطن شغل عديدة خاصة بالجهات الداخلية.

و بين الوزير في هذا الصدد، ان حكومة الوحدة الوطنية حريصة على مزيد النهوض بهذا القطاع و تطويره.

هذا و كان للوزير خلال هذا المنتدى، لقاءات ثنائية جمعته بعديد المسؤولين من البلدان الاوروبية المشاركة من ذلك السيدة قابريال قرونبيرق رئيسة المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (ايما)