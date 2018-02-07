وزير الصناعة يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي لشمال افريقيا ببرلين

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شارك وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني في فعاليات المنتدى الاقتصادي لشمال افريقيا الذي ينعقد ايام 6 و 7 فيفري الجاري بالعاصمة الالمانية برلين.
و خلال مداخلته في افتتاح هذا المنتدى، شدد الوزير على ضرورة مزيد تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين بلدان شمال افريقيا و الدول الاوروبية و ذلك قصد ايجاد الحلول للمشاغل المشتركة التي تجمع الطرفين مؤكدا العزم على توفير كل الظروف المناسبة للاستثمارات الخارجية والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أفضل .
وأشار الوزير في نفس السياق، الى تطوّر المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة الأخيرة مبرزا الآفاق المتاحة لمزيد النهوض بها في ضوء الإصلاحات التي شرعت حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذها.
هذا و قد شارك سليم الفرياني خلال هذا المنتدى في ورشة عمل حول قطاع مكونات السيارات، حيث اكد على اهميته سيما و انه يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الواعدة التي مكنت تونس من تحقيق مؤشرات جد ايجابية و احتلال مرتبة متميزة على الصعيد العالمي في هذا المجال، وهو ما من شانه أن يساهم في دفع الحركة الاقتصادية وخلق النمو وبعث مواطن شغل عديدة خاصة بالجهات الداخلية.
و بين الوزير في هذا الصدد، ان حكومة الوحدة الوطنية حريصة على مزيد النهوض بهذا القطاع و تطويره.
هذا و كان للوزير خلال هذا المنتدى، لقاءات ثنائية جمعته بعديد المسؤولين من البلدان الاوروبية المشاركة من ذلك السيدة قابريال قرونبيرق رئيسة المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (ايما)
شارك وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني في فعاليات المنتدى الاقتصادي لشمال افريقيا الذي ينعقد ايام 6 و 7 فيفري الجاري بالعاصمة الالمانية برلين.
و خلال مداخلته في افتتاح هذا المنتدى، شدد الوزير على ضرورة مزيد تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين بلدان شمال افريقيا و الدول الاوروبية و ذلك قصد ايجاد الحلول للمشاغل المشتركة التي تجمع الطرفين مؤكدا العزم على توفير كل الظروف المناسبة للاستثمارات الخارجية والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أفضل .
وأشار الوزير في نفس السياق، الى تطوّر المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة الأخيرة مبرزا الآفاق المتاحة لمزيد النهوض بها في ضوء الإصلاحات التي شرعت حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذها.
هذا و قد شارك سليم الفرياني خلال هذا المنتدى في ورشة عمل حول قطاع مكونات السيارات، حيث اكد على اهميته سيما و انه يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الواعدة التي مكنت تونس من تحقيق مؤشرات جد ايجابية و احتلال مرتبة متميزة على الصعيد العالمي في هذا المجال، وهو ما من شانه أن يساهم في دفع الحركة الاقتصادية وخلق النمو وبعث مواطن شغل عديدة خاصة بالجهات الداخلية.
و بين الوزير في هذا الصدد، ان حكومة الوحدة الوطنية حريصة على مزيد النهوض بهذا القطاع و تطويره.
هذا و كان للوزير خلال هذا المنتدى، لقاءات ثنائية جمعته بعديد المسؤولين من البلدان الاوروبية المشاركة من ذلك السيدة قابريال قرونبيرق رئيسة المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (ايما)
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018