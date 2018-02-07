عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
علمت الشروق أون لاين أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري من مهامه.
وعملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدّم الشاهد مقترحا الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.
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عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
علمت الشروق أون لاين أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري من مهامه.
وعملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدّم الشاهد مقترحا الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...المزيد >>
عين على البرلمان
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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بين قانون 75 ومجلة الجماعات المحلية الجديدة:رئيس البلدية «يفتك» صلاحيات الوالي ؟
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بين قانون البلديات لسنة 1975 ومجلة الجماعات...المزيد >>
منها الدراية والقدرة على التواصل والتفرغ:هذه المواصفات مطلوبة في المترشحين لـ«البلدية»
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى جانب الشروط القانونية التي جاء بها القانون...المزيد >>
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاينعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...المزيد >>
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