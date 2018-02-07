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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
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السياسي
واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له
عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
07 فيفري 2018 | 16:41

علمت الشروق أون لاين أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري من مهامه.

وعملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدّم الشاهد مقترحا الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.

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السياسي
واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له
عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على رأس البنك المركزي
07 فيفري 2018 | 16:41

علمت الشروق أون لاين أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري من مهامه.

وعملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدّم الشاهد مقترحا الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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