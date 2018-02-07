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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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وزارة التجارة: 2360 مخالفة اقتصادية حصيلة عمليات المراقبة خلال شهر جانفي
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الأولى
وزارة التجارة: 2360 مخالفة اقتصادية حصيلة عمليات المراقبة خلال شهر جانفي
07 فيفري 2018 | 16:25

نظمت وزارة التجارة خلال شهر جانفي  3 حملات وطنية و 11 حملة اقليمية أجرت خلالها فرق المراقبة الاقتصادية 12 ألفا و 679 زيارة  تفقد ومراقبة لأسواق الجملة و التفصيل بمشاركة 397  فريقا وأسفرت عن رفع 2360 مخالفة.

وأدت عمليات المراقبة إلى حجز  الكميات التالية:

- 2 طن خضر و غلال.

- 40 طنا من الفارينة.

- 48 ألفا و958 لترا من الزيت النباتي المدعم.

- 53 طنا سميد وعجين غذائي.

- 13 ألفا و560 بيضة.

- 161 طنا سكر.

- 143 طنا من المواد العلفية و الأسمدة.

- 265 لترا من مواد تنظيف.

- 5 آلاف و799 علبة تبغ.

كما أسفرت هذه الحملات عن منع 13 تاجر جملة من التزود  بمادة الزيت النباتي و 23 تاجر جملة من التزود بمادة السكر بالإضافة إلى اقتراح غلق 49 محلا تجاريا لتعمد أصحابها الإخلال بتراتيب الدعم.

وفي سياق متصل،  تم اجراء 24 حملة اقليمية بمعدل حملة بكل ولاية  من 30 جانفي إلى 3 فيفري 2018 حيث تم رفع 1191 مخالفة  وسحب رخصة بيع التبغ و اقتراح 6 قرارات غلق مخالفة بعد القيام  بـ5 آلاف 567 عملية تفقد  وتسخير 212 فريق مراقبة.

كما تمكنت  فرق المراقبة  خلال هذه الحملات من حجز 6 آلاف و917 لتر من الزيت النباتي المدعم و28 طن من الفارينة  و5 طن من المواد العلفية و6 آلاف بيضة و4 آلاف و236 علبة طماطم و9 آلاف و342 لتر من الماء.

 

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الأولى
وزارة التجارة: 2360 مخالفة اقتصادية حصيلة عمليات المراقبة خلال شهر جانفي
07 فيفري 2018 | 16:25

نظمت وزارة التجارة خلال شهر جانفي  3 حملات وطنية و 11 حملة اقليمية أجرت خلالها فرق المراقبة الاقتصادية 12 ألفا و 679 زيارة  تفقد ومراقبة لأسواق الجملة و التفصيل بمشاركة 397  فريقا وأسفرت عن رفع 2360 مخالفة.

وأدت عمليات المراقبة إلى حجز  الكميات التالية:

- 2 طن خضر و غلال.

- 40 طنا من الفارينة.

- 48 ألفا و958 لترا من الزيت النباتي المدعم.

- 53 طنا سميد وعجين غذائي.

- 13 ألفا و560 بيضة.

- 161 طنا سكر.

- 143 طنا من المواد العلفية و الأسمدة.

- 265 لترا من مواد تنظيف.

- 5 آلاف و799 علبة تبغ.

كما أسفرت هذه الحملات عن منع 13 تاجر جملة من التزود  بمادة الزيت النباتي و 23 تاجر جملة من التزود بمادة السكر بالإضافة إلى اقتراح غلق 49 محلا تجاريا لتعمد أصحابها الإخلال بتراتيب الدعم.

وفي سياق متصل،  تم اجراء 24 حملة اقليمية بمعدل حملة بكل ولاية  من 30 جانفي إلى 3 فيفري 2018 حيث تم رفع 1191 مخالفة  وسحب رخصة بيع التبغ و اقتراح 6 قرارات غلق مخالفة بعد القيام  بـ5 آلاف 567 عملية تفقد  وتسخير 212 فريق مراقبة.

كما تمكنت  فرق المراقبة  خلال هذه الحملات من حجز 6 آلاف و917 لتر من الزيت النباتي المدعم و28 طن من الفارينة  و5 طن من المواد العلفية و6 آلاف بيضة و4 آلاف و236 علبة طماطم و9 آلاف و342 لتر من الماء.

 

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