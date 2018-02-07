وزارة التجارة: 2360 مخالفة اقتصادية حصيلة عمليات المراقبة خلال شهر جانفي

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نظمت وزارة التجارة خلال شهر جانفي 3 حملات وطنية و 11 حملة اقليمية أجرت خلالها فرق المراقبة الاقتصادية 12 ألفا و 679 زيارة تفقد ومراقبة لأسواق الجملة و التفصيل بمشاركة 397 فريقا وأسفرت عن رفع 2360 مخالفة.
وأدت عمليات المراقبة إلى حجز الكميات التالية:
- 2 طن خضر و غلال.
- 40 طنا من الفارينة.
- 48 ألفا و958 لترا من الزيت النباتي المدعم.
- 53 طنا سميد وعجين غذائي.
- 13 ألفا و560 بيضة.
- 161 طنا سكر.
- 143 طنا من المواد العلفية و الأسمدة.
- 265 لترا من مواد تنظيف.
- 5 آلاف و799 علبة تبغ.
كما أسفرت هذه الحملات عن منع 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت النباتي و 23 تاجر جملة من التزود بمادة السكر بالإضافة إلى اقتراح غلق 49 محلا تجاريا لتعمد أصحابها الإخلال بتراتيب الدعم.
وفي سياق متصل، تم اجراء 24 حملة اقليمية بمعدل حملة بكل ولاية من 30 جانفي إلى 3 فيفري 2018 حيث تم رفع 1191 مخالفة وسحب رخصة بيع التبغ و اقتراح 6 قرارات غلق مخالفة بعد القيام بـ5 آلاف 567 عملية تفقد وتسخير 212 فريق مراقبة.
كما تمكنت فرق المراقبة خلال هذه الحملات من حجز 6 آلاف و917 لتر من الزيت النباتي المدعم و28 طن من الفارينة و5 طن من المواد العلفية و6 آلاف بيضة و4 آلاف و236 علبة طماطم و9 آلاف و342 لتر من الماء.
نظمت وزارة التجارة خلال شهر جانفي 3 حملات وطنية و 11 حملة اقليمية أجرت خلالها فرق المراقبة الاقتصادية 12 ألفا و 679 زيارة تفقد ومراقبة لأسواق الجملة و التفصيل بمشاركة 397 فريقا وأسفرت عن رفع 2360 مخالفة.
وأدت عمليات المراقبة إلى حجز الكميات التالية:
- 2 طن خضر و غلال.
- 40 طنا من الفارينة.
- 48 ألفا و958 لترا من الزيت النباتي المدعم.
- 53 طنا سميد وعجين غذائي.
- 13 ألفا و560 بيضة.
- 161 طنا سكر.
- 143 طنا من المواد العلفية و الأسمدة.
- 265 لترا من مواد تنظيف.
- 5 آلاف و799 علبة تبغ.
كما أسفرت هذه الحملات عن منع 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت النباتي و 23 تاجر جملة من التزود بمادة السكر بالإضافة إلى اقتراح غلق 49 محلا تجاريا لتعمد أصحابها الإخلال بتراتيب الدعم.
وفي سياق متصل، تم اجراء 24 حملة اقليمية بمعدل حملة بكل ولاية من 30 جانفي إلى 3 فيفري 2018 حيث تم رفع 1191 مخالفة وسحب رخصة بيع التبغ و اقتراح 6 قرارات غلق مخالفة بعد القيام بـ5 آلاف 567 عملية تفقد وتسخير 212 فريق مراقبة.
كما تمكنت فرق المراقبة خلال هذه الحملات من حجز 6 آلاف و917 لتر من الزيت النباتي المدعم و28 طن من الفارينة و5 طن من المواد العلفية و6 آلاف بيضة و4 آلاف و236 علبة طماطم و9 آلاف و342 لتر من الماء.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018