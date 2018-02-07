احباء الترجي يقتحمون ميدان التدريب ويتهجمون على سعد بقير

تونس – الشروق اون لاين:

شهدت الحصة التدريبية للترجي الرياض التونسي في ملعب زويتن اليوم والاولى تحت اشراف المدرب الجديد خالد بن يحي غضبا عارما من الاحباء الذين صبوا جام غضبهم على اللاعب سعد بقير بسبب اهداره لضربة جزاء في مباراة الكاس ضد نجم المتلوي وبالتالي اعتبر الاحباء انه تسبب في انسحاب الفريق من هذه المسابقة.

وقامت فئة من الاحباء بالتهجم على بقير أثناء التمارين التي شهدت فوضى عارمة خاصّة بعد أن تمكّن بعضهم من اجتياح الميدان.